Новосибирское заксобрание просит Минсельхоз закупить дополнительно 5 млн тонн зерна

Несмотря на высокий урожай в этом году, новосибирские сельхозпроизводители просят Минсельхоз о ряде послаблений. Продолжить выдачу льготных кредитов, увеличить госзакупку зерна на 5 млн тонн - до 15 млн тонн. Также представители агропромышленный комплекса заявляют о необходимости отменить таможенные пошлины на экспорт зерна до конца июня 2023 года.
Кроме того, аграрии просят упростить процедуру аккредитации и продажи зерна. Еще одна инициатива касается системы ФГИС "Зерно". Отмечается, что ее внедрение значительно усложняет работу сельхозпроизводителей, - предлагается отложить этот процесс.
Ранее также сообщалось, что депутаты Заксобрания региона во главе с председателем Андреем Шимкивом навестили мобилизованных в НВВКУ.