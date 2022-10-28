Новосибирское заксобрание просит Минсельхоз закупить дополнительно 5 млн тонн зерна

Несмотря на высокий урожай в этом году, новосибирские сельхозпроизводители просят Минсельхоз о ряде послаблений. Продолжить выдачу льготных кредитов, увеличить госзакупку зерна на 5 млн тонн - до 15 млн тонн. Также представители агропромышленный комплекса заявляют о необходимости отменить таможенные пошлины на экспорт зерна до конца июня 2023 года.