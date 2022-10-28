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Новосибирское заксобрание просит Минсельхоз закупить дополнительно 5 млн тонн зерна

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI
Пшеничное поле
Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать местных аграриев.

Несмотря на высокий урожай в этом году, новосибирские сельхозпроизводители просят Минсельхоз о ряде послаблений. Продолжить выдачу льготных кредитов, увеличить госзакупку зерна на 5 млн тонн - до 15 млн тонн. Также представители агропромышленный комплекса заявляют о необходимости отменить таможенные пошлины на экспорт зерна до конца июня 2023 года. 

Кроме того, аграрии просят упростить процедуру аккредитации и продажи зерна. Еще одна инициатива касается системы ФГИС "Зерно". Отмечается, что ее внедрение значительно усложняет работу сельхозпроизводителей, - предлагается отложить этот процесс.

 

Ранее также сообщалось, что депутаты Заксобрания региона во главе с председателем Андреем Шимкивом навестили мобилизованных в НВВКУ.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Заксобрание#Поддержка#Сельское хозяйство#Зерно
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