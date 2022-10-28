Видеоблогер из Новосибирска Тимур Ханов, известный прямыми трансляциями с протестных мероприятий, раскритиковал понятие долга перед Родиной и заявил, что стране, в которой он родился и вырос, ничем не обязан. Ханов, эмигрировавший в Израиль несколько месяцев назад, со своей странице во "Вконтакте" заявил, что ему нравится Новосибирск, но он не понимает, о каком чувстве долга может идти речь.
Другое дело Израиль, "эта Земля встретила гостеприимно, с хорошим обеспечением для начала моей новой жизни", пишет Ханов.
"Ощущаю свой долг перед детьми, потому что они мои дети. А что касается долга перед Родиной, или перед нацией, или перед религией, то, на мой взгляд, в этом довольно много политической спекуляции, которую давным-давно придумали, чтобы было проще заставлять людей действовать в угоду власти, не жалея ни сил, ни жизни. Чего ради?!", - восклицает блогер.
Долг "советской родине", пишет Ханов, он отдал, отслужив два года в армии, а больше он ничего не должен.
Не все подписчики Ханова согласились такими безапелляционными утверждениями.
"По велению души любовь должна быть, но и не только к родине, если индивидуум не обделен мозгами и не заражен жадностью и ненавистью к себе подобным", - откликается на пост Раиса Бакеева.
"Отечество - это система убеждений и ценностей человека, свод его морально-эстетических правил и взглядов на жизнь. Отечество это стержень", - объясняет блогеру Павел Матвиенко.
"Без родины, без служения невозможна полнота жизни и смыслов. Как не оправдываться, а всё равно для человека естественно стремление к полноте, к целостности. А без родины её нет", - считает Дмитрий Синячкин.
Вступил в диалог с Тимуром Хановым, который, к слову, в начале 90-х был руководителем фракции "Демократическая Россия" в новосибирском горсовете, и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко.
"Твоя статья о долге перед Родиной вполне показательна. Я всегда знал, что любой демократ/либерал с легкостью бросит свою Родину, в которой он за годы перестройки много чего натворил, и убежит туда, где ему будет вольготнее жить. Вот только нам, не демократам и не либералам, бежать некуда – Родина у нас одна, мы здесь родились, выучились, работаем, и мы здесь живем, здесь живут наши дети и внуки, да и могилы наших предков тоже здесь. Может быть, в этом и есть наш долг", - считает Агеенко.