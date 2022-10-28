"Твоя статья о долге перед Родиной вполне показательна. Я всегда знал, что любой демократ/либерал с легкостью бросит свою Родину, в которой он за годы перестройки много чего натворил, и убежит туда, где ему будет вольготнее жить. Вот только нам, не демократам и не либералам, бежать некуда – Родина у нас одна, мы здесь родились, выучились, работаем, и мы здесь живем, здесь живут наши дети и внуки, да и могилы наших предков тоже здесь. Может быть, в этом и есть наш долг", - считает Агеенко.