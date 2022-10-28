Отсутствие в Новосибирске этих двух ярких перфомансов активисты считают следствием своих выступлений против, которые они проводят с 2014 года. Тогда радикалы добились отмены концертов в Новосибирске Мэрлина Мэнсона и еще нескольких рок-групп, а позже потребовали от губернатора, мэра и прокурора области запретить уличный "Парад зомби" и костюмированные вечеринки и представления, связанные с Хэллоуином.