В октябре текущего года представители так называемого Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей (НКС) вновь напомнили о себе, назвав "человеконенавистническим действом" вечеринку, которая запланирована на праздник Хэллоуин в клубе "Подземка". По словам Ивана Квасницкого, входящего в руководство НКС, праздник "считает своим руководство Церкви Сатаны в Америке" и проведение подобных костюмированных вечеринок недопустимо.
В ответ вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что клуб – частная территория, и если участники вечеринки не нарушают закон, то власти не имеют права ничего запрещать.
"Для справки: Монстрация не проводится в Новосибирске уже три года. Парад зомби - уже шесть лет, а Терешкова все сидит на месте. Как честный руководитель департамента, должна бы уже уйти", - откликнулся Квасницкий в соцсетях.
Отсутствие в Новосибирске этих двух ярких перфомансов активисты считают следствием своих выступлений против, которые они проводят с 2014 года. Тогда радикалы добились отмены концертов в Новосибирске Мэрлина Мэнсона и еще нескольких рок-групп, а позже потребовали от губернатора, мэра и прокурора области запретить уличный "Парад зомби" и костюмированные вечеринки и представления, связанные с Хэллоуином.
"Совершенно очевидно, что неожиданная встреча на улице города малолетнего ребёнка с «ожившими» мертвецами, убийцами и маньяками может стать причиной испуга и привести к непредсказуемым последствиям", - говорилось в обращении НКС. Кроме того, в качестве "нежелательной" акции была обозначена и Монстрация.
В отношении шествий Хэллоуина, Монстрации, а также рок-концертов, которые вызывают неоднозначное отношение в обществе, нельзя действовать запретительными методами, ответила тогда уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева.
Но в итоге в 2016 полиция сорвала Парад зомби, задержав на Красном проспекте около 50 его участников. Всех отвезли в отделение, взяли объяснение, почему люди приняли участие в карнавальной акции и отпустили.
"Мы надеемся, что больше не допустят, чтобы они ходили по улицам города, калечили психику наших детей", - довольно комментировал на месте задержания активист НКС Юрий Задоя.
Следующий громкий скандал произошел в 2019 году. НСК обратился в президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить костюмированную вечеринку, которую анонсировал хоккейный клуб "Сибирь" в ледовом дворце спорта во время матча с ЦСКА.
"Такая культурная политика руководства ЛДС противоречит государственной культурной политике. Прошу разобраться в данной ситуации и сделать все возможное, чтобы не допустить проведения оккультной вечеринки не только в ЛДС, но и на всей территории области", - написали защитники традиционных ценностей главе государства.
Несмотря на это, болельщики повеселились на славу, а вот игра не порадовала – "Сибирь" проиграла со счетом 1:4.
На счету так называемых православных активистов из Новосибирска громкий скандал со снятием из репертуара оперы "Тангейзер", закрытие выставок современного искусства. Несмотря на то, отсутствие Монстрации они тоже записывают себе в заслугу, в действительности сначала вмешался коронавирус, а потом создатель акции Артем Лоскутов потерял к ней интерес.
Удастся ли этим людям в конечном итоге загнать любителей отпраздновать Хэллоуин в подполье? Сегодня уже трудно дать однозначно отрицательный ответ.