Ситуацию вокруг газетных киосков в Новосибирске назвали политической

"Казалось бы, мы защищены нормативными актами - в частности постановлением правительства РФ №353 от 13.03.2022 была установлена возможность продления на срок до 7 лет (если более длительные сроки продления не предусмотрены договором) без проведения торгов срока действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли", - посетовал Попов.