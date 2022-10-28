Ситуацию вокруг газетных киосков в Новосибирске назвали политической

Конфликт владельцев газетных ларьков с новосибирской мэрией начался еще в июле этого года, когда были демонтированы первые торговые точки. Та же судьба грозит оставшимся дистрибьютерам. По их словам, власти никак не способствуют процветанию этого бизнеса.
"Во многих регионах России предприятия распространителей прессы поддерживают. Есть нулевые арендные ставки, предоставляются субсидии из бюджета на строительство новых точек по продаже прессы", - заявил заместитель гендиректора "ИНТЭГО-Пресс" Евгений Попов.
Более того, проблемы возникают и с продлением аренды муниципальной земли. Попов приводит статистику, что из 40 киосков, стоящих на арендованном у города месте, продлить соглашение удалось лишь для семи.
"Казалось бы, мы защищены нормативными актами - в частности постановлением правительства РФ №353 от 13.03.2022 была установлена возможность продления на срок до 7 лет (если более длительные сроки продления не предусмотрены договором) без проведения торгов срока действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли", - посетовал Попов.
Помимо этого, горадминистрацию обвиняют в неадекватной оценке количества точек дистрибьюции печатной прессы. По подсчетам мэрии, в Новосибирске насчитывается 200 газетных ларьков, сами киоскеры говорят, что киосков менее 100 на весь город.
Итог конференции подвел президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он порекомендовал киоскерам обратиться напрямую в администрацию президента РФ.
Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска намерена взять кредит в 500 млн рублей на погашение муниципальных долгов.