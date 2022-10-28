ГАЗель задавила сидящего на дороге мужчину в Новосибирске

Напомним, что ранее в Барабинске предпринимательница на BMW протаранила Nissan, двое погибли. От удара скончались 24-летний водитель "Ниссана" и его 40-летний пассажир. Водителя и пассажира БМВ с многочисленными переломами доставили в больницу.