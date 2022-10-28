ГАЗель задавила сидящего на дороге мужчину в Новосибирске

По данным Госавтоинспекции, авария произошла ночью, 28 октября. Мужчина сидел на дороге улицы Никитина у дома №166. Пешеход был вне зоны специального перехода.
Водитель ГАЗели 1962 года рождения наехал на незнакомца, вероятно не заметив его. В результате столкновения новосибирец получил травмы не совместимые с жизнью.
Пострадавший скончался на месте. На вид ему было около 40 лет. Обстоятельства и причины произошедшего установят специалисты.
Напомним, что ранее в Барабинске предпринимательница на BMW протаранила Nissan, двое погибли. От удара скончались 24-летний водитель "Ниссана" и его 40-летний пассажир. Водителя и пассажира БМВ с многочисленными переломами доставили в больницу.