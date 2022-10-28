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Смертельный удар: в Новосибирске ГАЗель переехала сидящего на дороге незнакомца

Сегодня, 02:12
Фото: 1MI
Незнакомец скончался в результате наезда

ГАЗель задавила сидящего на дороге мужчину в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска водитель ГАЗели сбил мужчину, который сидел на дороге, информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла ночью, 28 октября. Мужчина сидел на дороге улицы Никитина у дома №166. Пешеход был вне зоны специального перехода.

Водитель ГАЗели 1962 года рождения наехал на незнакомца, вероятно не заметив его. В результате столкновения новосибирец получил травмы не совместимые с жизнью.

Пострадавший скончался на месте. На вид ему было около 40 лет. Обстоятельства и причины произошедшего установят специалисты.  

Напомним, что ранее в Барабинске предпринимательница на BMW протаранила Nissan, двое погибли. От удара скончались 24-летний водитель "Ниссана" и его 40-летний пассажир. Водителя и пассажира БМВ с многочисленными переломами доставили в больницу.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Смерть#ДТП#2022
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