По данным погодного сервиса, рабочая неделя в городе завершится резким ухудшением погода. Порывистый ветер принесет с запада дожди и снег.
Как ранее сообщали в МЧС, сегодня ночью был штормовой ветер, порывы которого достигали 21 метров в секунду. Однако днем он стихнет до 5/10 м/с.
Средняя температура воздуха днем составит 0…+2 градусов, а ночью ожидается похолодание до -2.
Напомним, тридцатиградусные морозы нагрянут в Новосибирскую область к концу года. По прогнозу синоптиков, в октябре и ноябре сильных похолоданий не ждите. А вот в конце декабря-2022 и в начале января-2023, арктический антициклон принесет в регион морозы.
Также день Жестянщика в Новосибирске может начаться в ноябре с первым гололедом. В этот день происходит большое количество ДТП.