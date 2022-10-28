Напомним, тридцатиградусные морозы нагрянут в Новосибирскую область к концу года. По прогнозу синоптиков, в октябре и ноябре сильных похолоданий не ждите. А вот в конце декабря-2022 и в начале января-2023, арктический антициклон принесет в регион морозы.