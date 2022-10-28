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Тепла не ждите: в Новосибирск придет резкое похолодание

Сегодня, 01:55
Фото: atas.info
Ухудшение погоды ожидайте сегодня

Резкое похолодание с мокрым снегом ожидаются в Новосибирске 28 октября

В пятницу, 28 октября в Новосибирске резко ухудшится погода, о чем свидетельствует Западно-Сибирский гидрометцентр.

По данным погодного сервиса, рабочая неделя в городе завершится резким ухудшением погода. Порывистый ветер принесет с запада дожди и снег.

Как ранее сообщали в МЧС, сегодня ночью был штормовой ветер, порывы которого достигали 21 метров в секунду. Однако днем он стихнет до 5/10 м/с.

Средняя температура воздуха днем составит 0…+2 градусов, а ночью ожидается похолодание до -2.  

Напомним, тридцатиградусные морозы нагрянут в Новосибирскую область к концу года. По прогнозу синоптиков, в октябре и ноябре сильных похолоданий не ждите. А вот в конце декабря-2022 и в начале января-2023, арктический антициклон принесет в регион морозы.

Также день Жестянщика в Новосибирске может начаться в ноябре с первым гололедом.  В этот день происходит большое количество ДТП. 

#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Погода#МЧС#Ураган#Эмилия Губарева
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