Умывающийся под снегом манул Жора умилил новосибирцев

Жора – так зовут манула, героя милого видео. На кадрах заметно, что котик умывается, пока на него падают снежинки.
Конечно же, публика пришла в восторг и оставила доброжелательные комментарии под видео:
«Если есть красота на свете, то это наш манульчик! Будь здоров, красавчик!»;
«Вот кому холод не страшен в такой тёплой и пушистой шубке, красавец»;
«Пересматриваю видео несколько раз ,Жора прекрасный и удивительный котик ему нипочем этот снежок, он умывается и стряхивает снежинки с лапки и усаживается по уютнее, для него это ерунда , ведь шубки что надо»;
«Манульчику снегопад не страшный, у него красивая теплая шубка. красивый котище -манулище. спасибо за видео, интересно»;
«Жора, ты красавчик!!! И посадка правильная - лапки на хвостик. Мы тебя любим!»;
«Сколько смотрю манульчиков всё поражаюсь их глазам. Такой глубокий взгляд» - написали сибиряки под видео с манулом.
Напомним, что манулов в зоопарке достаточно много и кто-то из котов уже попадал в поле зрения зрителей. Так, в учреждении содержат Эмму, Караганду, Ласточку, Зеленогорск, Адель, Пепе, Эрла, Жору, Еву, Мию, Лолу и Ачи.
Забавную реакцию на снег недавно сфотографировали у манула Пепе. На фото у кота недоуменная мордочка. Также в зоопарке вылупился пингвиненок Гумбольдта.