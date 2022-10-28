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Умывающийся под снегом манул Жора умилил новосибирцев

Сегодня, 06:29
Фото: Сергей Ильтяков / youtube
Манул любуется снегом
Манул в Новосибирском зоопарке пять оказался в центре внимания публики. Реакцию кота-любимца на снег удалось запечатлеть на видео, которое опубликовано на YouTube.

Жора – так зовут манула, героя милого видео. На кадрах заметно, что котик умывается, пока на него падают снежинки. 

Видео: Сергей Ильтяков / youtube

Конечно же, публика пришла в восторг и оставила доброжелательные комментарии под видео:

«Если есть красота на свете, то это наш манульчик! Будь здоров, красавчик!»;
«Вот кому холод не страшен в такой тёплой и пушистой шубке, красавец»;
«Пересматриваю видео несколько раз ,Жора прекрасный  и удивительный котик ему нипочем этот снежок, он умывается и стряхивает снежинки  с лапки и усаживается по уютнее, для него это ерунда , ведь шубки  что надо»;
«Манульчику снегопад не страшный, у него красивая теплая шубка. красивый котище -манулище. спасибо за видео, интересно»;
«Жора, ты красавчик!!! И посадка правильная - лапки на хвостик.  Мы тебя любим!»;
«Сколько смотрю манульчиков всё поражаюсь их глазам. Такой глубокий взгляд» - написали сибиряки под видео с манулом.

Напомним, что манулов в зоопарке достаточно много и кто-то из котов уже попадал в поле зрения зрителей. Так, в учреждении содержат Эмму, Караганду, Ласточку, Зеленогорск, Адель, Пепе, Эрла, Жору, Еву, Мию, Лолу и Ачи.

 

Забавную реакцию на снег недавно сфотографировали у манула Пепе. На фото у кота недоуменная мордочка. Также в зоопарке вылупился пингвиненок Гумбольдта. 

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Животные#Эмилия Губарева#Видео
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