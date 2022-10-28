Умывающийся под снегом манул Жора умилил новосибирцев

Напомним, что манулов в зоопарке достаточно много и кто-то из котов уже попадал в поле зрения зрителей. Так, в учреждении содержат Эмму, Караганду, Ласточку, Зеленогорск, Адель, Пепе, Эрла, Жору, Еву, Мию, Лолу и Ачи.