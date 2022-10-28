В Москве состоялась конференция с обсуждением итогов ХХ съезда Компартии Китая

Единороссам импонирует политика, проводимая единым неделимым Китаем. ЕР и КПК намерены укреплять взаимовыгодные отношения, характерные для стратегического партнерства двух стран. Дружбу двух соседних народов в течение долгих лет не раз проверяли на прочность различные обстоятельства. А при новых вызовах, которые все чаще возникают в современном мире, дружба лишь становится крепче.