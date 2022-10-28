В Москве состоялась конференция с обсуждением итогов ХХ съезда Компартии Китая

Как сообщает bigasia.ru, на мероприятии высказали предположения, чего ждать от торгово-экономического сотрудничества РФ и КНР после того, как были подведены итоги ХХ съезда КПК.
Возглавляющий Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что нельзя не заметить позитивную динамику, свойственную двусторонним отношениям. Аналогичное мнение и у возглавляющего Союз китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюня, проинформировавшего участников сессии о результатах двусторонней торговли на конец сентября. Если измерять ее показатели в абсолютных цифрах, объем достиг 130 миллиардов долларов.
По словам заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы Сергея Санакоева, в будущем мире не должно быть диктата западно-центристского экономического крыла. А если говорить о китайской специфике социализма как уникальной форме развития, в ее основу была положена традиционная культура Китая.
По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, крайне важно укрепление сотрудничества двух стран во всем, что только возможно. Отметив успешный опыт китайской Компартии, он на основании итогов ХХ съезда остановился на трех основных моментах.
Для Китая свойственно динамичное развитие, и его не остановить, в Китае уверены в перспективах своего роста, а развиваясь, он делает это во имя единого мира.
По словам ответственного секретаря бюро высшего совета партии «Единая Россия» Дениса Кравченко, сегодняшняя ситуация свидетельствует о сложившихся между Россией и Китаем двусторонних отношениях высокого уровня.
Единороссам импонирует политика, проводимая единым неделимым Китаем. ЕР и КПК намерены укреплять взаимовыгодные отношения, характерные для стратегического партнерства двух стран. Дружбу двух соседних народов в течение долгих лет не раз проверяли на прочность различные обстоятельства. А при новых вызовах, которые все чаще возникают в современном мире, дружба лишь становится крепче.