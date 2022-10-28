Валерий Лимаренко: Школьники должны знать историю, природу и традиции родного края

В Сахалинской области стартовала федеральная программа школьного туризма. Первые группы детей отправятся в путешествие в конце октября, что станет увлекательным и познавательным подарком школьникам в период осенних каникул, пишет sakh.online
Отметим, островной регион вошёл в число 18-ти пилотных регионов, реализующих программу развития школьного туризма. На реализацию проекта будет направлено свыше 11 млн рублей. Свыше 1300 учащихся 5-9 классов из отдалённых районов смогут отправиться в поездку в Южно-Сахалинск, стать участниками увлекательных и познавательных экскурсий. Предусмотрено пятиразовое питание и проживание в классифицированном отеле не менее 3*. Планируется, что федеральная программа школьного туризма продлится до конца ноября 2022 года.
Федеральный проект удачно дополнил региональные программы детского социального туризма, которые стали весьма популярными в островной области. Их главное отличие от федеральной программы в том, что они рассчитаны на один день.
Стоит отметить, что программа детского соцтуризма в Сахалинской области реализуется за счёт бюджета. В этом году на неё выделено уже свыше 60 млн рублей. Инициатором проекта стал губернатор Валерий Лимаренко. Он отмечает, что одна из главных целей этой программы - привить юным жителям островного региона любовь к истории, культуре, природе и традициям родного края.
По данным портала Sakh.online, в 2019 году были организованы бесплатные экскурсии для 2260 школьников, в 2022 уже более 15000 юных сахалинцев отправились в познавательные походы. В планах на 2022 год охватить социальным туризмом более 16 000 школьников. Помимо увеличения числа участников региональных программ детского социального туризма, в этом году по инициативе Валерия Лимаренко возможности проекта были расширены. Для ребят из Южно-Сахалинска и районов области на бесплатной основе стали доступны водные развлечения в самом большом на Дальнем Востоке аквапарке «Аква Сити» и участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».