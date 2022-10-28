Валерий Лимаренко: Школьники должны знать историю, природу и традиции родного края

По данным портала Sakh.online, в 2019 году были организованы бесплатные экскурсии для 2260 школьников, в 2022 уже более 15000 юных сахалинцев отправились в познавательные походы. В планах на 2022 год охватить социальным туризмом более 16 000 школьников. Помимо увеличения числа участников региональных программ детского социального туризма, в этом году по инициативе Валерия Лимаренко возможности проекта были расширены. Для ребят из Южно-Сахалинска и районов области на бесплатной основе стали доступны водные развлечения в самом большом на Дальнем Востоке аквапарке «Аква Сити» и участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».