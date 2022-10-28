Выгнали на мороз: бездомный залез в новосибирскую больницу погреться

Как сообщается на сайте "Гвардии", спасаясь от мороза, бездомный через вентиляцию проник в подвал больницы. Однако охранник и вызванная им группа быстрого реагирования потребовали от мужчины покинуть помещение.
Бродяга отказался, тогда его выпроводили силой.
"Куда далее отправился бездомный, сотрудникам ГВАРДИИ неизвестно, но чувство сострадания не покидало их в этот день ещё долго", - резюмировали в организации.
Ранее сообщалось о том, что первый вытрезвитель в Новосибирске начнет в скором времени работать, однако здание находится в ужасном состоянии.