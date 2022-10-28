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Выгнали на мороз: бездомный залез в новосибирскую больницу погреться

Сегодня, 15:14
Фото: Сайт агенства безопасности "Гвардия"
Замерзший бездомный в новосибирской больнице
27 октября группа быстрого реагирования Агентства Безопасности “Гвардия” принудительно вывела из горбольницы Новосибирска бездомного мужчину

Как сообщается на сайте "Гвардии", спасаясь от мороза, бездомный через вентиляцию проник в подвал больницы. Однако охранник и вызванная им группа быстрого реагирования потребовали от мужчины покинуть помещение.  

Бродяга отказался, тогда его выпроводили силой.

"Куда далее отправился бездомный, сотрудникам ГВАРДИИ неизвестно, но чувство сострадания не покидало их в этот день ещё долго", - резюмировали в организации.

Ранее сообщалось о том, что первый вытрезвитель в Новосибирске начнет в скором времени работать, однако здание находится в ужасном состоянии.

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#Город#Происшествия#Общество#Новосибирск#Больница#Бездомный#Охрана
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