Компания X5 Retail Group планирует дальнейшее развитие торговых сетей в Сибири. Об этом вице-президент компании X5 Group Станислав Богданов в сообщил в ходе работы форума "Дни ритейла в Сибири", который проходит в Новосибирске
"Сейчас у нас развитие идет в Сибирь и на Дальний Восток, сегодня в Сибири мы представлены 1100 магазинов, до конца года мы должны открыть порядка 130, непосредственно в Новосибирской области - около 35", - цитирует Богданова агентство ТАСС.
По словам Станислава Богданова, направление развития онлайн-продаж является приоритетным, доставка заказанных товаров будет доступна из более чем половины магазинов.
Сейчас в Новосибирской области работает 272 магазина "Пятерочка". Кроме того, компания управляет торговой сетью "Перекресток" и дисконт-магазинами "Чижик", появление которых возможно в Новосибирске в 2023 году.