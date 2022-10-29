До конца 2022 года компания X5 Group откроет в Сибири 130 новых магазинов, 35 из них в Новосибирской области. Во многих из них будут возможны покупки в режиме онлайн

Компания X5 Retail Group планирует дальнейшее развитие торговых сетей в Сибири. Об этом вице-президент компании X5 Group Станислав Богданов в сообщил в ходе работы форума "Дни ритейла в Сибири", который проходит в Новосибирске "Сейчас у нас развитие идет в Сибирь и на Дальний Восток, сегодня в Сибири мы представлены 1100 магазинов, до конца года мы должны открыть порядка 130, непосредственно в Новосибирской области - около 35", - цитирует Богданова агентство ТАСС. По словам Станислава Богданова, направление развития онлайн-продаж является приоритетным, доставка заказанных товаров будет доступна из более чем половины магазинов. Сейчас в Новосибирской области работает 272 магазина "Пятерочка". Кроме того, компания управляет торговой сетью "Перекресток" и дисконт-магазинами "Чижик", появление которых возможно в Новосибирске в 2023 году. Читайте также: Заточку в упаковке орехов нашел покупатель "Пятерочки" в Новосибирске Пьяный мужчина с шашкой заехал на лошади в "Пятерочку", чтобы купить хлеба Fix Price теперь не с кем конкурировать в Новосибирске: подобную торговую сеть закрыл