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35 новых магазинов "Пятерочка" откроет X5 Group в Новосибирской области

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Основным конкурентом "Пятерочки" в Новосибирке считается сеть "Мария Ра"
До конца 2022 года компания X5 Group откроет в Сибири 130 новых магазинов, 35 из них в Новосибирской области. Во многих из них будут возможны покупки в режиме онлайн

Компания X5 Retail Group планирует дальнейшее развитие торговых сетей в Сибири. Об этом вице-президент компании X5 Group Станислав Богданов в сообщил в ходе работы форума "Дни ритейла в Сибири", который проходит в Новосибирске

"Сейчас у нас развитие идет в Сибирь и на Дальний Восток, сегодня в Сибири мы представлены 1100 магазинов, до конца года мы должны открыть порядка 130, непосредственно в Новосибирской области - около 35", - цитирует Богданова агентство ТАСС.

По словам Станислава Богданова, направление развития онлайн-продаж является приоритетным, доставка заказанных товаров будет доступна из более чем половины магазинов.

Сейчас в Новосибирской области работает 272 магазина "Пятерочка". Кроме того, компания управляет торговой сетью "Перекресток" и дисконт-магазинами "Чижик", появление которых возможно в Новосибирске в 2023 году.

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#Экономика#Новосибирская область#Торговля#Магазин#Развитие
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