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Элджей все-таки выступил на дне рождении ХК “Сибирь” в Новосибирске

Сегодня, 13:13
Фото: @sayonaraboy
Элджей на дне рождения "Сибири"
Уроженец Новосибирска, рэпер Элджей (Алексей Узенюк) приехал в родной город, чтобы выступить на 60-летии хоккейного клуба “Сибирь”, видео опубликовано на странице исполнителя в Instagram.

Элджей выехал на поле на заливочной машине перед матчем “Сибирь” - “Северсталь”. Болельщики, увидев знаменитого земляка, одобрительно зашумели. Выступление началось с трека Cadillac.

"Сибирь" в свой день рождения разгромила "Северсталь" со счетом 5:1, шайбы забросили Владимир Бутузов, Тейлор Бек (оформил дубль), Никита Коротков и Слава Основин.

Ранее Atas.info написал со ссылкой на информированного источника, что организаторы мероприятия ждут Элджея.

Вчера, 28 октября, на площадке Avito появилось объявление о продаже за 10 млн рублей принадлежащей рэперу BMW i8 оригинальной расцветки, которая засветилась в клипе Cadillac.

Три машины столкнулись перед новосибирским ЛДС, где сегодня может выступить Элджей
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#Общество#Город#Новосибирск#Элджей#Выступление#Хк сибирь#60-летие#Видео
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