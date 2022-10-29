Элджей все-таки выступил на дне рождении ХК “Сибирь” в Новосибирске

Уроженец Новосибирска, рэпер Элджей (Алексей Узенюк) приехал в родной город, чтобы выступить на 60-летии хоккейного клуба “Сибирь”, видео опубликовано на странице исполнителя в Instagram.

Элджей выехал на поле на заливочной машине перед матчем “Сибирь” - “Северсталь”. Болельщики, увидев знаменитого земляка, одобрительно зашумели. Выступление началось с трека Cadillac. "Сибирь" в свой день рождения разгромила "Северсталь" со счетом 5:1, шайбы забросили Владимир Бутузов, Тейлор Бек (оформил дубль), Никита Коротков и Слава Основин. Ранее Atas.info написал со ссылкой на информированного источника, что организаторы мероприятия ждут Элджея. Вчера, 28 октября, на площадке Avito появилось объявление о продаже за 10 млн рублей принадлежащей рэперу BMW i8 оригинальной расцветки, которая засветилась в клипе Cadillac. Три машины столкнулись перед новосибирским ЛДС, где сегодня может выступить Элджей Узнать подробнее