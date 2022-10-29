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Голого автостопщика поймали спасатели у метро "Спортивная" в Новосибирске

Сегодня, 08:55
Фото: atas.info
Октябрьский мост

Голого автостопщика поймали спасатели у метро в Новосибирске и передали врачам

Обнаженный мужчина пытался поймать попутку на Октябрьском мосту в Новосибирске. Нормальным такое поведение не назовешь, поэтому потребовалась помощь спасателей.

"Со слов очевидцев мужчина бегает по Октябрьскому мосту, ведёт себя неадекватно. Проведена разведка, сбор информации. Обнаружен возле строящейся станции метро «Спортивная» неадекватный мужчина 1991 г.р. Передан бригаде врачей скорой помощи и сотрудникам отдела полиции", -сообщают спасатели МАСС во Вконтакте. 
Между тем, такой вывод сделали наблюдавшие неадекватного мужчину новосибирцы, это был его "сознательный" выбор - одежда аккуратно лежала рядом. 
Голые в общественных местах, к сожалению, не редкость. Так, неадекват устроил ДТП, а потом разделся и в таком виде пытался угнать машину. А чего стоит только онанист на велосипеде!

#Полина Симакова
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