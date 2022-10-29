В субботу, 29 октября, около 200 человек приняли участие в согласованном митинге, который прошел в центре Новосибирска, около театра "Глобус". Участники акции протеста потребовали от правительства Новосибирской отказаться от планов размещения мусорных полигонов рядом с жилыми домами.
"Мы не против строительства полигона, мы понимаем, что он нужен, но отодвиньте его подальше от города. Ученые говорят, что такое соседство жилых деревень с мусорным полигоном опасно для здоровья людей, акции проводятся, недавний митинг был в августе, но нас не слышат", - заявил депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов.
Дмитрий Титов поблагодарил собравшихся, которые пришли, несмотря на снег и холодную погоду, и передал слово жителям поселка Верх-Тула.
"Все понимают, что чистая, питьевая вода – очень мощный питьевой ресурс, мы обладаем этим преимуществом. На 300 км вокруг Новосибирска есть дефицит питьевой воды. А у нас вот – источники, ключи, и на них хотят поставить мусорный полигон", - обратил внимание на возможные проблемы, которые принесет строительство так называемого Левобережного полигона житель Верх-Тулы Виталий Гуненко.
Его поддержала жительница Верх-Тулы Мария: "Полигон нужен, но он нужен там, где не будет близости к населенным пунктам. А второе - нужно менять сознание людей, даже здесь, если спросить, сколько людей сортируют мусор, это будут единицы".
Константин Емельянов, специалист в области экологической безопасности по обращению с опасными отходами отметил, что "в России перерабатывается не более 5-7% мусора, остальное закапывается, ртуть, свинец становятся источниками загрязнения почвы и подземных вод". Эксперт прокомментировал предложение по установке мембраны, которой предлагают защитить подземные воды от загрязнения: "Срок службы этой мембраны – 15 лет, а дальше что? Как ее менять, если на ней сверху лежат тонны мусора? Она выдерживает температуру до -25С, а у нас бывает и -40С".
В итоге участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали пересмотреть планы по строительству двух крупных мусорных полигонов. Они должны быть размещены не ближе 50 километров он населенных пунктов.
В первую очередь, опасения вызывает площадка для размещения Правобережного полигона, которая находится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково.
Согласно существующему проекту, десятки СНТ и сел попадают в опасную зону. А стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь. Эти выводы сделали ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, подчеркнув, что реализация планов областного правительства приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Но чиновники игнорируют это независимое исследование.