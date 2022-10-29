Константин Емельянов, специалист в области экологической безопасности по обращению с опасными отходами отметил, что "в России перерабатывается не более 5-7% мусора, остальное закапывается, ртуть, свинец становятся источниками загрязнения почвы и подземных вод". Эксперт прокомментировал предложение по установке мембраны, которой предлагают защитить подземные воды от загрязнения: "Срок службы этой мембраны – 15 лет, а дальше что? Как ее менять, если на ней сверху лежат тонны мусора? Она выдерживает температуру до -25С, а у нас бывает и -40С".