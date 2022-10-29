Новая вывеска появилась на бывшей гостинице Marriott в Новосибирске

Вывеску с отеля в центре Новосибирска на улице Орджоникидзе сняли в начале июля после того, как компания Marriott International заявила о закрытии своих отелей в России. Местные владельцы нашли выход из положения: чтобы не закрывать предприятие было принято решение о ребрендинге. Так Marriott стал Grand Autograph.

Примечательно, что для того чтобы сменить вывеску понадобилось три месяца. Все это время вывески на гостинице не было.

Были в истории Marriott и печальные моменты. Так в гостинице был обнаружен известный новосибирский скульптор Игорь Самарин. У него было перерезано горло.