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Новая вывеска появилась на бывшей гостинице Marriott в Новосибирске

Сегодня, 08:07
Фото: BFM Новосибирск
Ушла эпоха: отель в центре Новосибирска поменял название
Marriott уже окончательно все. Теперь главный вход гостиницы украсила новая вывеска и бывший Marriott окончательно стал Grand Autograph, сообщает BFM Новосибирск

Вывеску с отеля в центре Новосибирска на улице Орджоникидзе сняли в начале июля после того, как компания Marriott International заявила о закрытии своих отелей в России. Местные владельцы нашли выход из положения: чтобы не закрывать предприятие было принято решение о ребрендинге. Так Marriott стал Grand Autograph.
Примечательно, что для того чтобы сменить вывеску понадобилось три месяца. Все это время вывески на гостинице не было. 
Были в истории Marriott и печальные моменты. Так в гостинице был обнаружен известный новосибирский скульптор Игорь Самарин. У  него было перерезано горло

#Полина Симакова#Город#Общество#Новосибирск
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