Электропоезд сообщением Новосибирск-Татарск планируется запустить на маршрут 15 декабря 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин в ходе совещания в правительстве региона.
"Стоимость проезда на пригородных поездах будет значительно ниже, чем на междугородних автобусах. На перспективу рассматривается возможность организации пригородного железнодорожного сообщения на участке Татарская–Карасук", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Перегон Татарская-Карасук не электрифицирован, поэтому предполагается, что состав продолжит движение при помощи переходя на тепловозную тягу.
Сейчас добраться на электричках из Новосибирска до Татарска можно только с пересадкой в Барабинске.