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Новосибирск и Татарск соединит прямой электропоезд

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
Стоимость проезда на электричке будет значительни ниже, чем на автобусе
Электричку сообщением вокзал "Новосибирск-Главный" – станция "Татарская" планируют запустить в конце 2022 года. В перспективе маршрут продлят до Карасука

Электропоезд сообщением Новосибирск-Татарск планируется запустить на маршрут 15 декабря 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин в ходе совещания в правительстве региона.

"Стоимость проезда на пригородных поездах будет значительно ниже, чем на междугородних автобусах. На перспективу рассматривается возможность организации пригородного железнодорожного сообщения на участке Татарская–Карасук", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Перегон Татарская-Карасук не электрифицирован, поэтому предполагается, что состав продолжит движение при помощи переходя на тепловозную тягу.

Сейчас добраться на электричках из Новосибирска до Татарска можно только с пересадкой в Барабинске.

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#Транспорт#Новосибирская область#Татарск#Электричка#Пригородные поезда#Железная дорога
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