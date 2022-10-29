Новосибирский коттедж с бомбоубежищем был выставили на продажу за 15 млн рублей

На страницах интернета появилось интересное предложение о продаже недвижимости. Среди более двух сотен других продающихся коттеджей в окрестностях Новосибирска один лот выгодно отличился наличием личного бомбоубежища.
Помимо него дом оборудован бассейном, теплым полом и теплицей. Здание 2009 года постройки имеет общую площадь в 380 кв. м., разделенную на 10 комнат. Вне коттеджа располагаются гараж на две машины и баня. Территория облагорожена плодовыми деревьями, садом и зоной отдыха.
Однако, если подобными удобствами может похвастаться практические каждый загородный участок этой ценовой категории, то наличие бомбоубежища безусловно выделяет постройку среди многих.
Ранее сообщалось о трёхэтажный доме, выставленном на продажу за 76 млн рублей в Новосибирске.