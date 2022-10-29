Новосибирский коттедж с бомбоубежищем был выставили на продажу за 15 млн рублей

Помимо него дом оборудован бассейном, теплым полом и теплицей. Здание 2009 года постройки имеет общую площадь в 380 кв. м., разделенную на 10 комнат. Вне коттеджа располагаются гараж на две машины и баня. Территория облагорожена плодовыми деревьями, садом и зоной отдыха.