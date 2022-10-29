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Новосибирский коттедж с бомбоубежищем был выставили на продажу за 15 млн рублей

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
Коттедж, загородный дом
Загородный участок с трехэтажным домом и личным бомбоубежищем можно купить в поселке Юный Ленинец новосибирской области

На страницах интернета появилось интересное предложение о продаже недвижимости. Среди более двух сотен других продающихся коттеджей в окрестностях Новосибирска один лот выгодно отличился наличием личного бомбоубежища. 

Помимо него дом оборудован бассейном, теплым полом и теплицей. Здание 2009 года постройки имеет общую площадь в 380 кв. м., разделенную на 10 комнат. Вне коттеджа располагаются гараж на две машины и баня. Территория облагорожена плодовыми деревьями, садом и зоной отдыха.

Однако, если подобными удобствами может похвастаться практические каждый загородный участок этой ценовой категории, то наличие бомбоубежища безусловно выделяет постройку среди многих.

Ранее сообщалось о трёхэтажный доме, выставленном на продажу за 76 млн рублей в Новосибирске. 

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#Общество#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Коттедж#Продажа#Бомбоубежище
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