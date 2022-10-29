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В мэрии Новосибирска рассказали, где искать бомбоубежище

Сегодня, 02:35
Фото: pixaabay.com
Существующие бомбоубежища находятся в плохом состоянии
Информации о расположении укрытий есть в районных отделах ГО и ЧС, однако доступ к ней ограничен. Чиновники предлагают альтернативу бомбоубежищам, построенным еще в советские годы

Бомбоубежищ, которые построены в годы СССР, в Новосибирске на всех не хватит. Поэтому в случае опасности необходимо обратить внимание на любое подземное сооружение – автомобильную парковку или подвал жилого дома, сообщил начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.

Бомбоубежища в Новосибирске пришли в негодность – укрытиям требуется ремонт
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Однако, по словам Перязева, в таких пространствах есть опасность погибнуть при выбросе хлора – он тяжелее воздуха и скапливается внизу. Смертельно опасным может оказаться и затопление. Хорошей альтернативой бомбоубежищу станут станции метро, они обеспечат необходимый уровень защиты от радиации.

Точного количества бомбоубежищ в городе и их месторасположение в мэрии не раскрывают, пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Ранее Atas.info рассказывал, что власти Новосибирска потратят более 870 тыс. рублей на ремонт бомбоубежищ.

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#Город#Новосибирск#Военные#Бомбоубежище#Укрытие
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