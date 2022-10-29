Однако, по словам Перязева, в таких пространствах есть опасность погибнуть при выбросе хлора – он тяжелее воздуха и скапливается внизу. Смертельно опасным может оказаться и затопление. Хорошей альтернативой бомбоубежищу станут станции метро, они обеспечат необходимый уровень защиты от радиации.