Бомбоубежищ, которые построены в годы СССР, в Новосибирске на всех не хватит. Поэтому в случае опасности необходимо обратить внимание на любое подземное сооружение – автомобильную парковку или подвал жилого дома, сообщил начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
Однако, по словам Перязева, в таких пространствах есть опасность погибнуть при выбросе хлора – он тяжелее воздуха и скапливается внизу. Смертельно опасным может оказаться и затопление. Хорошей альтернативой бомбоубежищу станут станции метро, они обеспечат необходимый уровень защиты от радиации.
Точного количества бомбоубежищ в городе и их месторасположение в мэрии не раскрывают, пишет издание "АиФ-Новосибирск".
Ранее Atas.info рассказывал, что власти Новосибирска потратят более 870 тыс. рублей на ремонт бомбоубежищ.