Пенсионный Фонд России на официальном сайте делится с читателями порядком перевода средств на счета семей с детьми до 17 лет.
3 ноября 2022 года ПФР перечислит ежемесячные выплаты семьям с детьми на банковские счета.
Новосибирцы, получающие пособия по почте, получат эти деньги до 25 числа того же месяца.
Получатели, добившиеся одобрение на пособие в конце прошлого месяца, могут дожидаться выплат 5 рабочих дней.
Перечисляются на сайте Пенсионного фонда и критерии выплаты детских пособий.
Дети, достигшие 17 лет в октябре, не могут претендовать на пособия.
Также деньги не придут, если истек сроком назначения выплаты, - пока бумаги не будут подтверждены.
Кроме того, не стоит рассчитывать на выплаты получателям, которым перечислили деньги заранее.
Да, пособия на детей от 3 до 7 лет поступят на счета новосибирцев в первые дни ноября. Крайний срок зачисления - 26 ноября, однако ПФР стабильно укладывается в первые две недели.
Данные пособия необходимо продлять каждый год, в ходе проверки специалисты установят размер выплат, которые будет получать семья. Он может составить от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного в новосибирской области.
Кроме того, Новосибирское правительство подготовило пакет мер социальной поддержки призывников, которые среди прочего касаются детей мобилизованных. Детям полагается бесплатное питание в школах, также не должна взыматься плата за посещение детского сада.