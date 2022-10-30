atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

График выплаты детских пособий в ноябре 2022 года

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI
Прогулка с детьми по заснеженному лесу
В первых числах ноября начнут приходить выплаты родителям школьников и дошкольников. Материал Atas.info поможет разобраться, кому полагается помощь от государства, в нем также приводится график выплат.
Сюжет
Школа

Какие сроки перевода средств на счета новосибирцев за детей от 8 до 17 лет?  

Пенсионный Фонд России на официальном сайте делится с читателями порядком перевода средств на счета семей с детьми до 17 лет.  

3 ноября 2022 года ПФР перечислит ежемесячные выплаты семьям с детьми на банковские счета.  

Новосибирцы, получающие пособия по почте, получат эти деньги до 25 числа того же месяца.  

Получатели, добившиеся одобрение на пособие в конце прошлого месяца, могут дожидаться выплат 5 рабочих дней.

Кому положена выплата? 

Перечисляются на сайте Пенсионного фонда и критерии выплаты детских пособий. 

Дети, достигшие 17 лет в октябре, не могут претендовать на пособия.

Также деньги не придут, если истек сроком назначения выплаты, - пока бумаги не будут подтверждены.

Кроме того, не стоит рассчитывать на выплаты получателям, которым перечислили деньги заранее.

Известны ли даты выплат за детей от 3 до 7 лет? 

Да, пособия на детей от 3 до 7 лет поступят на счета новосибирцев в первые дни ноября. Крайний срок зачисления - 26 ноября, однако ПФР стабильно укладывается в первые две недели. 

Данные пособия необходимо продлять каждый год, в ходе проверки специалисты установят размер выплат, которые будет получать семья. Он может составить от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного в новосибирской области.

Кроме того, Новосибирское правительство подготовило пакет мер социальной поддержки призывников, которые среди прочего касаются детей мобилизованных. Детям полагается бесплатное питание в школах, также не должна взыматься плата за посещение детского сада.

#Общество#Школа#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#2022#Пособия#Выплаты
Подпишитесь
"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с Хэллоуином
28 октября, 16:15
Запрета на свидания нет: мобилизованные опровергли слухи об изоляции НВВКУ
Вчера, 11:22
На 50 км от жилья требуют отодвинуть новые мусорные полигоны в Новосибирской области
Вчера, 14:32
Снег и мороз ожидаются в Новосибирске в последние дни октября-2022
Вчера, 10:10
Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
28 октября, 09:53
ТОП новых граффити в Новосибирске
28 октября, 16:16