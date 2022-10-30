В первых числах ноября начнут приходить выплаты родителям школьников и дошкольников. Материал Atas.info поможет разобраться, кому полагается помощь от государства, в нем также приводится график выплат.

Какие сроки перевода средств на счета новосибирцев за детей от 8 до 17 лет? Кому положена выплата? Известны ли даты выплат за детей от 3 до 7 лет?

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