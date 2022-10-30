Выполнение рейсов Астана-Новосибирск и Усть-Каменогорск-Новосибирск, которые обслуживались лайнерами авиакомпании Qazaq Air из Казахстана, приостановлено на неопределенное время. Как сообщили в авиакомпании, это связано с невыдачей российскими властями разрешения на выполнение международных полетов.