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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Новосибирск

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
Ранее авиакомпания уже прерывала воздушное сообщение с Новосибирском
Авиакомпания из Казахстана заявила о приостановке рейсов в Новосибирск. Российские власти не продлили действие разрешений на выполнение международных полетов

Выполнение рейсов Астана-Новосибирск и Усть-Каменогорск-Новосибирск, которые обслуживались лайнерами авиакомпании Qazaq Air из Казахстана, приостановлено на неопределенное время. Как сообщили в авиакомпании, это связано с невыдачей российскими властями разрешения на выполнение международных полетов.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам и пообещали вернуть в полном объеме деньги за купленные билеты.

В марте казахстанская авиакомпания отменила все собственные рейсы в Новосибирск. В качестве причины перевозчик указал отсутствие страхового покрытия в стране и ее воздушном пространстве. Однако запрет на полеты продлился только одни сутки.

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#Транспорт#Казахстан#Новосибирск#Авиа#Отмена#Рейс
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