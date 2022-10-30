Выполнение рейсов Астана-Новосибирск и Усть-Каменогорск-Новосибирск, которые обслуживались лайнерами авиакомпании Qazaq Air из Казахстана, приостановлено на неопределенное время. Как сообщили в авиакомпании, это связано с невыдачей российскими властями разрешения на выполнение международных полетов.
В авиакомпании принесли извинения пассажирам и пообещали вернуть в полном объеме деньги за купленные билеты.
В марте казахстанская авиакомпания отменила все собственные рейсы в Новосибирск. В качестве причины перевозчик указал отсутствие страхового покрытия в стране и ее воздушном пространстве. Однако запрет на полеты продлился только одни сутки.