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Пачку "Доширака" выставили на продажу за 1000 рублей в Новосибирске

Сегодня, 03:35
Фото: doshirac.com
Лапша с говядиной - самая острая в линейке "Доширак"
Продавец говорит, что это символ эпохи и раритет – мол, производство такой лапши быстрого приготовления прекращено и скоро она исчезнет из магазинов

Объявление о продаже пачки лапши быстрого приготовления "Доширак" со вкусом говядины за 1000 рублей появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. Автор называет "красный дошик" символом эпохи, легендарной пищей студентов и пассажиров поездов, подчеркивает, что "Доширак" помогает справиться с симптомами похмелья и простуды.

Стоимость упаковки лапши ее владелец обосновывает тем, что ее, якобы, сняли с производства и во многих магазинах купить "Доширак" со вкусом говядины уже невозможно. Торг исключен, заявляет автор объявления.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске продают коттедж с бомбоубежищем за 15 млн рублей.

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#Общество#Новосибирск#Продажа#Лапша#Сайт объявлений
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