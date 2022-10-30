Объявление о продаже пачки лапши быстрого приготовления "Доширак" со вкусом говядины за 1000 рублей появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. Автор называет "красный дошик" символом эпохи, легендарной пищей студентов и пассажиров поездов, подчеркивает, что "Доширак" помогает справиться с симптомами похмелья и простуды.