Объявление о продаже пачки лапши быстрого приготовления "Доширак" со вкусом говядины за 1000 рублей появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. Автор называет "красный дошик" символом эпохи, легендарной пищей студентов и пассажиров поездов, подчеркивает, что "Доширак" помогает справиться с симптомами похмелья и простуды.
Стоимость упаковки лапши ее владелец обосновывает тем, что ее, якобы, сняли с производства и во многих магазинах купить "Доширак" со вкусом говядины уже невозможно. Торг исключен, заявляет автор объявления.
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