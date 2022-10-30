В воскресенье, 30 октября, 65 кадет из Донецка прибыли на поезде в Новосибирск. Их встретил министр образования региона Сергей Федорчук. Как подчеркнул министр, сейчас идут школьные каникулы, поэтому у гостей будет время познакомиться с Новосибирском, для этого им организуют специальные экскурсии. Затем они приступят к учебе в Сибирском кадетском корпусе.