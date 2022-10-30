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Сибирский кадетский корпус примет на учебу 65 школьников из ДНР

Сегодня, 08:55
Фото: nso.ru
Ранее кадеты посещали школу в Донецке
Кадеты из Донецкой народной республики продолжат образование в Новосибирске. Им предстоит учиться в кадетском корпусе, который стал первым в истории современной России

В воскресенье, 30 октября, 65 кадет из Донецка прибыли на поезде в Новосибирск. Их встретил министр образования региона Сергей Федорчук. Как подчеркнул министр, сейчас идут школьные каникулы, поэтому у гостей будет время познакомиться с Новосибирском, для этого им организуют специальные экскурсии. Затем они приступят к учебе в Сибирском кадетском корпусе.

Ранее они учились в Донецке в школе №4 города Донецка, на базе которой был организован кадетский корпус имени А.В. Захарченко.

Сибирский кадетский корпус в Новосибирске, основанный в 1992 году, – первое кадетское учебное заведение современной России. Сейчас в нем обучается более 700 человек, а всего за годы работы состоялось 25 выпусков кадет, многие их которых впоследствии были награждены государственными наградами.

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#Образование#Новосибирск#ДНР#Кадеты
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