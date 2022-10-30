Специалисты ГИООКН приступили к экспертным работам, которые должны дать ответ на вопрос, можно ли считать дом, построенный в 1953 году в стиле сталинского ампира в начале проспекта Дзержинского объектом культурного наследия.
"Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования", - говорится на сайте инспекции.
Как уточнили в ГИООКН, экспертиза назначена после соответствующего коллективного обращения жителей Дзержинского района. Работы должны быть завершены в феврале 2023 года.
Ранее мы рассказывали, что Следственный комитет не увидел состава преступления в том, что памятник воинам Ленинградско-Павловской дивизии на территории бывшего военного городка № 17 в Новосибирске оказался брошенным и постепенно разрушается.