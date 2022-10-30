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"Сталинский" дом в Дзержинском районе может получить статус памятника

Сегодня, 10:20
Фото: giookn.nso.ru
"Сталинка" была построена в 1953 году
Специалисты государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Новосибирской области начали работы по изучению исторической ценности дома по адресу проспект Дзержинского, 1а. Его могут признать объектом культурного наследия

Специалисты ГИООКН приступили к экспертным работам, которые должны дать ответ на вопрос, можно ли считать дом, построенный в 1953 году в стиле сталинского ампира в начале проспекта Дзержинского объектом культурного наследия.

"Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования", - говорится на сайте инспекции.

Как уточнили в ГИООКН, экспертиза назначена после соответствующего коллективного обращения жителей Дзержинского района. Работы должны быть завершены в феврале 2023 года.


Ранее мы рассказывали, что Следственный комитет не увидел состава преступления в том, что памятник воинам Ленинградско-Павловской дивизии на территории бывшего военного городка № 17 в Новосибирске оказался брошенным и постепенно разрушается.

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#Город#Новосибирск#Памятник#Архитектура#История
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