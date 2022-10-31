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Грабительские цены на Zara, Bershka отступают: новосибирцы разыскали ушедшие бренды

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Российские бренды снова будут конкурировать с европейскими
Четыре известных бренда одежды, ушедших после 24 февраля 2022 года, вернутся весной в 2023 году. Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius появятся в России, но под другими названиями. Могут ли новосибирцы купить эти бренды в сейчас, и насколько дороже?

Avito предлагает одежду ушедших брендов, но 99% предложений – бывшие в употреблении товары. Новая одежда из прошлых и новых коллекций есть на Ozon и Wildberries. На Ozon более 13000 товаров из коллекций Zara. Бренды Stradivarius, Bershka и Pull&Bear представлены всего несколькими десятками товаров.

Все эти бренды есть на Wildbeeries, в том числе, вещи из новых коллекций, которые реализуются в Казахстане. Уровень цен на маркетплейсах в России в октябре 2022 года выше на 5-10%, чем в январе этого года.

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Стилист из Новосибирска Евгения Хегай прокомментировала ситуацию: «Когда бренды группы Inditex ушли, стилисты стали искать замену среди российских брендов. Однако через пару месяцев одежда брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius появилась на платформе Wildberries, правда, по непомерно высоким ценам (примерно в 2,5–3 раза выше привычного уровня). Это было связано с высоким курсом валюты и ажиотажем вокруг уходящих брендов. Сейчас, когда курс упал, одежду брендов группы Inditex можно купить по ценам, абсолютно сопоставимым с ценами на одежду российского производства».

В пресс-службе компании Inditex прокомментировали TACC, что переговоры с компаниями в дружественных странах относительно бизнеса в России идут, но компания вернет не весь пул брендов. C Zara Home, Massimo Dutti и Oysho россияне попрощались надолго – на их возвращение планов у Inditex пока нет. Еще летом сотрудников Massimo Dutti уволили в Новосибирске в связи с закрытием магазина. Но одежда самых популярных марок появится в России уже весной.

А пока новосибирцы покупают полюбившиеся бренды на маркетплейсах и массово ездят за ними в Казахстан.

#Ольга Храмушкина#Бизнес#Общество#Новосибирск#Россия#Одежда#Цены
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