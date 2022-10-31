В пресс-службе компании Inditex прокомментировали TACC, что переговоры с компаниями в дружественных странах относительно бизнеса в России идут, но компания вернет не весь пул брендов. C Zara Home, Massimo Dutti и Oysho россияне попрощались надолго – на их возвращение планов у Inditex пока нет. Еще летом сотрудников Massimo Dutti уволили в Новосибирске в связи с закрытием магазина. Но одежда самых популярных марок появится в России уже весной.