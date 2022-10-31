За каждый день, который родитель не работал, ухаживая за болеющий ребенком, можно получить 100%, 80%, 60% или половину от незаработанных денег. Размер этой выплаты зависит от возраста ребенка, вида лечения, длительности болезни и стажа работы родителя.

Кроме того, новосибирское правительство подготовило пакет мер социальной поддержки мобилизованных жителей региона, которые среди прочего касаются детей призывников. Детям полагается бесплатное питание в школах, также не должна взыматься плата за посещение детского сада.

Подробную информацию о видах и размере выплат на детей, предоставляемых в Новосибирской области, можно узнать на сайте регионального министерства труда и социального развития.