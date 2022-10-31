Единая дата банковского перевода средств на детей от 8 до 17 лет, установленная Пенсионным Фондом России - 3 ноября. Новосибирцы, которые получают пособия по почте, смогут забрать деньги в ближайшем почтовом отделении с 1 по 25 ноября.
В случае, если выплаты были оформлены недавно, срок перевода средств составляет 5 рабочих дней.
У семей, получающих пособия для детей от 3 до 7 лет, сроки перевода средств иные. В этом случае сумма поступит на счет в первые две недели месяца. Однако в редких случаях деньги могут прийти и позже.
Размер выплаты определяется комиссией, экспертиза проводится один раз в год. В зависимости от ее результатов комиссия решает, сколько процентов от новосибирского прожиточного минимума на ребенка будет получать семья - 50%, 75% или 100%.
Выплаты на детей могут не прийти в следующих случаях:
Средства за ноябрь были получены ранее;
Истек срок действия документов на предоставление пособия;
В октябре 2022 года ребенку исполнилось 17 лет.
Единовременное пособие при рождении ребенка
При рождении ребенка матери или отцу предоставляется единовременное пособие в размере 20 тыс. 472 рублей 77 копеек. Кроме того, в Новосибирской области молодые семьи, в которых появился первый ребенок могут получить 6 тыс. рублей, при рождении второго - 12 тыс. рублей, третьего и следующих - 18 тыс. рублей.
Многодетные семьи, доход которых в пересчете на одного человека не превышает среднее значение по Новосибирской области (27 тыс. 850 рублей), могут получить выплаты на каждого ребенка младше трех лет. Размер выплат равняется установленному региональными властями прожиточному минимуму для детей - 14 тыс. 562 рубля.
Ежемесячное выплата на детей от 3 до 7 лет
Данное пособие предоставляется только малоимущим семьям - тем, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум (12 тыс. 775 рублей). На текущий момент размер этой выплаты составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума для детей - 14 тыс. 562 рубля. Базовая сумма - 7 тыс. 281 рубль, если ее не хватило для повышения среднедушевого дохода до прожиточного минимума, пособие повышается до 10 тыс. 921 рубля (75 %) или 14 тыс. 562 рублей (100%).
Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет
Размер этой выплаты также составляет 7 тыс. 281 рубль (половина от детского прожиточного уровня) 10 тыс. 921 рубль (75%) или 14 тыс. 562 рубля (100%) - в зависимости от дохода в пересчете на члена семьи. Основания для получения - такие же, как в описании предыдущего пособия.
Пособие по уходу за болеющим ребенком
За каждый день, который родитель не работал, ухаживая за болеющий ребенком, можно получить 100%, 80%, 60% или половину от незаработанных денег. Размер этой выплаты зависит от возраста ребенка, вида лечения, длительности болезни и стажа работы родителя.
Кроме того, новосибирское правительство подготовило пакет мер социальной поддержки мобилизованных жителей региона, которые среди прочего касаются детей призывников. Детям полагается бесплатное питание в школах, также не должна взыматься плата за посещение детского сада.
Подробную информацию о видах и размере выплат на детей, предоставляемых в Новосибирской области, можно узнать на сайте регионального министерства труда и социального развития.