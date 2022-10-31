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Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция

Сегодня, 02:45
Фото: 1MI
«Неиспользование помещения» дома зимой отличается от «временного отсутствия потребителя» - вот в чем фокус!
Чтобы не платить за вывоз мусора с дачи в зимние месяцы, надо обратиться к регоператору по работе с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» за перерасчетом. Атас.инфо выяснил – какие документы нужно предоставить. И кому из дачников будет отказано и придется платить всю зиму, хотя их дома стоят пустыми.

Ситуация, когда новосибирец не живет на даче шесть зимних месяцев, но все это время оплачивает вывоз мусора из пустующего помещения, выглядит абсурдно и не справедливо (ведь фактически услуга не оказывается, а плата за нее взымается). Но только не для регоператора по работе с ТКО ООО «Экология-Новосибирск».

Следите за руками: чем «неиспользование помещения» отличается от «временного отсутствия потребителя»

Перерасчета за зимние месяцы дачник еще недавно мог добиться, написав регоператору по работе с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» соответствующее заявление, и предоставив ведомость начислений за электроэнергию. Если показания счетчика электроэнергии не менялись несколько месяцев – это считалось достаточным подтверждением того, что человек не жил на даче, а значит – не мусорил по этому адресу.

Но ситуация изменилась не в пользу дачников. Часть дачников, обратившись за перерасчетом получают отказ в перерасчете. 

Так выглядит отказ в перерасчете

«Неиспользование гражданином жилого помещения (не проживание в данном помещении) не тождественно понятию «временное отсутствие потребителя»…  В силу части 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги», - сказано в ответе за подписью начальника абонентской службы ООО «Экология-Новосибирск» Бузмаковой Г.М.

Ссылаясь на пункт 93 «Правил предоставления коммунальных услуг № 354», регоператор поделил дачников на две категории. Одни смогут не платить за вывоз мусора зимой, предоставив определенные документы. Другие – должны платить круглый год. В чем разница между ними – разобрался корреспондент Атас.инфо.

Дачники, которые могут не платить зимой за вывоз мусора – это…

Если дача – это садовый дом, то есть здание сезонного использования, предназначенный для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании (п. 2 ст. 3 217-ФЗ). Такие дачи обычно расположены в СНТ (садовых некоммерческих товариществах). Или дачный дом, расположенный ДНТ. Соответствующие характеристики должны быть прописаны в техпаспорте объекта.

Дачники из СНТ смогут не платить за вывоз мусора зимой. Тем у кого дача считается илым домом повезло меньше
Фото: 1MI

Таким дачникам достаточно через сайт ООО «Экология-Новосибирск», или в офисе регоператора по работе с ТКО предоставить справку, выданную уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающую период временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном участке; (пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622). Так сказано в правилах предоставления коммунальных услуг.

«Ненастоящие» дачники, которым откажут в перерасчете

Немало новосибирцев используют в качестве дачи индивидуальные дома. Эти дома считаются жилыми, но собственники не живут в них в зимние месяцы. Этой категории дачников «Экология-Новосибирск» откажет в перерасчете.

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Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Экология-Новосибирск"

«Если у вас как дача используется жилой дом, правила предоставления коммунальных услуг очень строги в этом случае. Вне зависимости от того использовали вы или не использовали это помещение, за коммунальную услугу вы обязаны платить. В 354-м постановлении Правительства РФ написано: неиспользование помещения не освобождает собственника от оплаты жилищных и коммунальных услуг. Обращение с ТКО – это коммунальная услуга. И начисляется она по нормативу для населения. Поэтому перерасчет возможен только, если вы временно отсутствовали», - пояснила корреспонденту Атас.инфо бывший гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

По правилам предоставления коммунальных услуг перерасчет возможен только если предоставить документы о выбытии. Это: командировочные удостоверения, путевки в санаторий, счета о проживании в гостинице. И даже справка из консульства, если потребитель находился за пределами РФ. Впрочем, подобные документы бесполезны для большинства пожилых новосибирцев, чья дача де-юре считается жилым домом.

Пытаться доказать свое отсутствие с помощью ведомости начислений электрической энергии – бесполезно.

Нулевые показания электросчетчика больше не подтверждают, что человек не живет в помещании
Фото: 1MI

Может быть, кого-то выручит такой документа, как «справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось». По закону – такую справку тоже должны принимать.

Отказ в предоставлении перерасчета можно обжаловать в соответствующем порядке: государственная жилищная инспекция, прокуратура, МинЖКХ. Атас.инфо планирует обратиться в эти органы с запросом, является ли нынешняя система оплаты за вывоз мусора с дач в Новосибирской области законной и справедливой.

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