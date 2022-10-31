Ситуация, когда новосибирец не живет на даче шесть зимних месяцев, но все это время оплачивает вывоз мусора из пустующего помещения, выглядит абсурдно и не справедливо (ведь фактически услуга не оказывается, а плата за нее взымается). Но только не для регоператора по работе с ТКО ООО «Экология-Новосибирск».
Перерасчета за зимние месяцы дачник еще недавно мог добиться, написав регоператору по работе с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» соответствующее заявление, и предоставив ведомость начислений за электроэнергию. Если показания счетчика электроэнергии не менялись несколько месяцев – это считалось достаточным подтверждением того, что человек не жил на даче, а значит – не мусорил по этому адресу.
Но ситуация изменилась не в пользу дачников. Часть дачников, обратившись за перерасчетом получают отказ в перерасчете.
«Неиспользование гражданином жилого помещения (не проживание в данном помещении) не тождественно понятию «временное отсутствие потребителя»… В силу части 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги», - сказано в ответе за подписью начальника абонентской службы ООО «Экология-Новосибирск» Бузмаковой Г.М.
Ссылаясь на пункт 93 «Правил предоставления коммунальных услуг № 354», регоператор поделил дачников на две категории. Одни смогут не платить за вывоз мусора зимой, предоставив определенные документы. Другие – должны платить круглый год. В чем разница между ними – разобрался корреспондент Атас.инфо.
Если дача – это садовый дом, то есть здание сезонного использования, предназначенный для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании (п. 2 ст. 3 217-ФЗ). Такие дачи обычно расположены в СНТ (садовых некоммерческих товариществах). Или дачный дом, расположенный ДНТ. Соответствующие характеристики должны быть прописаны в техпаспорте объекта.
Таким дачникам достаточно через сайт ООО «Экология-Новосибирск», или в офисе регоператора по работе с ТКО предоставить справку, выданную уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающую период временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном участке; (пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622). Так сказано в правилах предоставления коммунальных услуг.
Немало новосибирцев используют в качестве дачи индивидуальные дома. Эти дома считаются жилыми, но собственники не живут в них в зимние месяцы. Этой категории дачников «Экология-Новосибирск» откажет в перерасчете.
«Если у вас как дача используется жилой дом, правила предоставления коммунальных услуг очень строги в этом случае. Вне зависимости от того использовали вы или не использовали это помещение, за коммунальную услугу вы обязаны платить. В 354-м постановлении Правительства РФ написано: неиспользование помещения не освобождает собственника от оплаты жилищных и коммунальных услуг. Обращение с ТКО – это коммунальная услуга. И начисляется она по нормативу для населения. Поэтому перерасчет возможен только, если вы временно отсутствовали», - пояснила корреспонденту Атас.инфо бывший гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.
По правилам предоставления коммунальных услуг перерасчет возможен только если предоставить документы о выбытии. Это: командировочные удостоверения, путевки в санаторий, счета о проживании в гостинице. И даже справка из консульства, если потребитель находился за пределами РФ. Впрочем, подобные документы бесполезны для большинства пожилых новосибирцев, чья дача де-юре считается жилым домом.
Пытаться доказать свое отсутствие с помощью ведомости начислений электрической энергии – бесполезно.
Может быть, кого-то выручит такой документа, как «справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось». По закону – такую справку тоже должны принимать.
Отказ в предоставлении перерасчета можно обжаловать в соответствующем порядке: государственная жилищная инспекция, прокуратура, МинЖКХ. Атас.инфо планирует обратиться в эти органы с запросом, является ли нынешняя система оплаты за вывоз мусора с дач в Новосибирской области законной и справедливой.