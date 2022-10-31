«Если у вас как дача используется жилой дом, правила предоставления коммунальных услуг очень строги в этом случае. Вне зависимости от того использовали вы или не использовали это помещение, за коммунальную услугу вы обязаны платить. В 354-м постановлении Правительства РФ написано: неиспользование помещения не освобождает собственника от оплаты жилищных и коммунальных услуг. Обращение с ТКО – это коммунальная услуга. И начисляется она по нормативу для населения. Поэтому перерасчет возможен только, если вы временно отсутствовали», - пояснила корреспонденту Атас.инфо бывший гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.