За несуществующего ребенка мать из Новосибирска получила 440 тысяч рублей

Сибирячка предоставила в соцзащиту фиктивное свидетельство о рождении ребенка. В рамках поддержки семей при рождении детей женщина получила 440 тысяч рублей.
Однако прокурорская проверка вскрыла все обстоятельства, и материалы дела были переданы в СК для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат.
Похожий инцидент произошел и с другими двумя жителями Новосибирска. Их будут судить за махинации с пособиями. Они на бумаге завышали размеры заработных плат сотрудников и оформляли на них пособия. В некоторых случаях для тех же целей находили людей с заболеваниями, которые временно не трудоспособны.
Напомним, что ранее супруги обманули пенсионерку на 5,2 млн рублей в Новосибирске. Они обещали коллеге вернуть деньги после продажи старого жилья. Когда это произошло, но пропали, уехав отдыхать за границу и тратить чужое на иномарки.