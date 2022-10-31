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Несуществующий ребенок обогатил мать в Новосибирске

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
"Мать" принесла фиктивные документы в соцзащиту

За несуществующего ребенка мать из Новосибирска получила 440 тысяч рублей

Женщина в Новосибирске незаконно получала выплаты на несуществующего ребенка, подробности рассказали в прокуратуре региона.

Сибирячка предоставила в соцзащиту фиктивное свидетельство о рождении ребенка. В рамках поддержки семей при рождении детей женщина получила 440 тысяч рублей.  

Однако прокурорская проверка вскрыла все обстоятельства, и материалы дела были переданы в СК для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат.

Похожий инцидент произошел и с другими двумя жителями Новосибирска. Их будут судить за махинации с пособиями. Они на бумаге завышали размеры заработных плат сотрудников и оформляли на них пособия. В некоторых случаях для тех же целей находили людей с заболеваниями, которые временно не трудоспособны.

Напомним, что ранее супруги обманули пенсионерку на 5,2 млн рублей в Новосибирске. Они обещали коллеге вернуть деньги после продажи старого жилья. Когда это произошло, но пропали, уехав отдыхать за границу и тратить чужое на иномарки.

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Дети#Эмилия Губарева
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