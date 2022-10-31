За несуществующего ребенка мать из Новосибирска получила 440 тысяч рублей

Похожий инцидент произошел и с другими двумя жителями Новосибирска. Их будут судить за махинации с пособиями. Они на бумаге завышали размеры заработных плат сотрудников и оформляли на них пособия. В некоторых случаях для тех же целей находили людей с заболеваниями, которые временно не трудоспособны.