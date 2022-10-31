Стало известно о состоянии сбитого ребенка депутатом в Новосибирской области

Posted 31 октября 2022, 02:10
Published 31 октября 2022, 02:10
Modified 31 октября 2022, 04:12
Updated 31 октября 2022, 04:12
Авария произошла 30 октября в Татарске в одном из дворов. Мальчик шел по улице без присмотра и в один момент его сбил поворачивающийся из-за угла автомобиль. Внедорожник буквально переехал ребенка. После чего водитель вышел, посмотрел на пострадавшего и уехал. Как предполагают некоторые СМИ, за рулем иномарки сидел 67-летний депутат и директор Татарского ДРСУ Сергей Мамонтов. Однако официально информацию пока не подтвердили.
Как рассказала НГС мама пострадавшего мальчика, ее сына перевели из хирургии в реанимацию. У ребенка диагностирован перелом, ушибы и черепно-мозговая травма.
Свидетелями аварии стали соседи и прохожие, которые вызвали скорую помощь. По словам соседей, мальчик самостоятельно поднялся, и пошел домой. Мама мальчика начала отмывать его от крови, а тот рассказал, что его сбила белая машина. Родители не сразу поняли, что произошло.
После ДТП машина была объявлена в розыск. Через некоторое время водитель сам пришел в полицию. В ГИБДД не подтверждают личность автомобилиста, однако назван его возраст – 67 лет.
Напомним, что в момент аварии водитель был трезв. На него составлен протокол, так как он покинул место ДТП. В настоящий момент решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.