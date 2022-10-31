В Московской консерватории выступит один из самых известных музыкальных коллективов

Государственный квартет имени Бородина является лауреатом Госпремии РСФСР имени М. И. Глинки (1968), Госпремии СССР (1986), Премии мэрии Москвы (1998) и Госпремии России (2001). Кроме того, в 2015 году музыкальный коллектив стал обладателем премии имени Д. Шостаковича в Германии, а также получил премию Lifetime Achievement Award на музыкальном фестивале в Стамбуле.