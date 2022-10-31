В Московской консерватории выступит один из самых известных музыкальных коллективов

Начало выступления в 19.00. Программа включает в себя Квартет № 15 Бетховена и Квартет № 15 Шостаковича, пишет Pravda.Ru.
Государственный квартет имени Бородина является лауреатом Госпремии РСФСР имени М. И. Глинки (1968), Госпремии СССР (1986), Премии мэрии Москвы (1998) и Госпремии России (2001). Кроме того, в 2015 году музыкальный коллектив стал обладателем премии имени Д. Шостаковича в Германии, а также получил премию Lifetime Achievement Award на музыкальном фестивале в Стамбуле.
В настоящее время в составе Квартета: Рубен Агаронян (I скрипка), Сергей Ломовский (II скрипка), Игорь Найдин (альт), Владимир Бальшин (виолончель).