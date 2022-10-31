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В Московской консерватории выступит один из самых известных музыкальных коллективов

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
В Малом зале Московской консерватории 31 октября пройдет музыкальный вечер, на котором выступит знаменитый камерный ансамбль — Государственный Квартет имени Бородина.

Начало выступления в 19.00. Программа включает в себя Квартет № 15 Бетховена и Квартет № 15 Шостаковича, пишет Pravda.Ru.

Государственный квартет имени Бородина является лауреатом Госпремии РСФСР имени М. И. Глинки (1968), Госпремии СССР (1986), Премии мэрии Москвы (1998) и Госпремии России (2001). Кроме того, в 2015 году музыкальный коллектив стал обладателем премии имени Д. Шостаковича в Германии, а также получил премию Lifetime Achievement Award на музыкальном фестивале в Стамбуле. 

В настоящее время в составе Квартета: Рубен Агаронян (I скрипка), Сергей Ломовский (II скрипка), Игорь Найдин (альт), Владимир Бальшин (виолончель).

#Общество
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