Валерий Лимаренко: Мы принимаем меры по насыщению рынка местной сельхозпродукцией

На ярмарках в широком ассортименте представлена продукция, в первую очередь, местных сельскохозяйственных, рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий, а также фермеров, владельцев личных подворий и дачников по ценам на 10-15 процентов ниже, чем в стационарных точках розничной торговли. Это сезонные овощи, зелень, ягода, мёд, яйцо, мясо и мясная гастрономия, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, морепродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукция общественного питания и многое другое.