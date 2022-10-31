Валерий Лимаренко: Мы принимаем меры по насыщению рынка местной сельхозпродукцией

В Сахалинской области развивается торговля на ярмарках и рынках, товарооборот на которых увеличился на 7,6%. В островном регионе активно расширяется сеть социальных магазинов, где реализуются товары с минимальной наценкой, но сахалинцы и курильчане с удовольствием посещают и сельхозярмарки.
Во всех муниципальных территориях островного региона семь дней в неделю действуют 89 различных ярмарочных площадок, в том числе тематические и выходного дня, а также проходят продуктовые и гастрономические фестивали.
Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года. Больше всего сельскохозяйственных ярмарок проводится в главном городе области - Южно-Сахалинске, в котором с начала года было проведено 2,4 тысячи ярмарочных мероприятий на 9 специализированых площадках, передаёт портал Sakh.online.
На ярмарках в широком ассортименте представлена продукция, в первую очередь, местных сельскохозяйственных, рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий, а также фермеров, владельцев личных подворий и дачников по ценам на 10-15 процентов ниже, чем в стационарных точках розничной торговли. Это сезонные овощи, зелень, ягода, мёд, яйцо, мясо и мясная гастрономия, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, морепродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукция общественного питания и многое другое.
Например, один из активных участников городских ярмарок – руководитель фермерского хозяйства «Клубника от Наташи» Артем Одинцов, который выращивает ягоду в теплицах и открытом грунте. В этом сезоне предприниматель реализовал в Южно-Сахалинске 61 тонну продукции – в два раза больше, чем годом ранее.
Организации сельскохозяйственных ярмарок островные власти придают особое значение. Участие в них выгодно товаропроизводителям, получающим дополнительный рынок сбыта продукции. Население ценит возможность по бюджетным ценам приобрести свежую экологически чистую местную продукцию. В итоге сельскохозяйственные ярмарки способствуют насыщению продовольственного рынка Сахалинской области, стимулируют производство местной пищевой продукции, что, в свою очередь повышает продуктовую независимость региона. Отметим, что островные власти оказывают поддержку товаропроизводителям более чем по 40 направлениям. Например, помогают приобретать специализированную технику, выделяют средства на строительство и реконструкцию помещений, предоставляем гранты фермерским хозяйствам.
- Благодаря нашим совместным усилиям за последние годы агропромышленный комплекс Сахалинской области совершил колоссальный прорыв, стал привлекательным для инвесторов. Это приносит ощутимые плоды. Продолжают расти объемы производства мяса и молока, расширяется ассортимент продовольственных товаров. Например, в этом году впервые запущено производство твёрдых и полутвёрдых сыров в промышленном масштабе, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.