Президент Владимир Путин объявил, что с 1 ноября мобилизованные россияне начнут получать ежемесячную зарплату в размере не менее чем 195 тысяч рублей. Размер зарплаты зависит от звания, стажа и других факторов.
В каждом регионе введены льготы и на социальные услуги, а также на компенсацию оплаты ЖКУ. К примеру, расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая капремонт, будут компенсироваться в размере 50%.
Льготы получат и дети мобилизованных, в частности, бесплатное место в детском саду и бесплатное питание в школах. Предоставление бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.
10 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о единовременной выплате в 100 000 рублей призывникам. Деньги начали поступать на счет мобилизованных уже в октября-2022.
Напомним, что ранее Atas.info рассказывал, можно ли супруге мобилизованного получать за него зарплату. Действительно, заработную плату призывника могут получать его члены семьи. При желании можно переоформить перевод средств на счет жены.