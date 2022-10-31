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Все выплаты и льготы мобилизованным в Новосибирской области с 1 ноября 2022

Сегодня, 09:52
Фото: atas.info
Семьи мобилизованных могут получить льготу на оплату капремонта, а также бесплатное питание в детсадах и школах
С 1 ноября 2022 года в России и Новосибирской области начнут действовать новые выплаты и льготы для мобилизованных граждан и их семей. Главные изменения – в материале Atas.info.

Новые льготы и выплаты мобилизованным с 1 ноября-2022

Президент Владимир Путин объявил, что с 1 ноября мобилизованные россияне начнут получать ежемесячную зарплату в размере не менее чем 195 тысяч рублей. Размер зарплаты зависит от звания, стажа и других факторов.

В каждом регионе введены льготы и на социальные услуги, а также на компенсацию оплаты ЖКУ. К примеру, расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая капремонт, будут компенсироваться в размере 50%.

Льготы получат и дети мобилизованных, в частности, бесплатное место в детском саду и бесплатное питание в школах. Предоставление бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

10 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о единовременной выплате в 100 000 рублей призывникам. Деньги начали поступать на счет мобилизованных уже в октября-2022.

Фото: Atas.info

Список льгот призывникам и их семьям в России – список

  • Страхование жизни и здоровья;
  • Бесплатный проезд для военных, а также 25% скидка для семьи при отправлении к месту службы;
  • Гарантийное место в университете или колледже после службы;
  • Льгота на транспортный налог, но это зависит от региона;
  • Освобождение от налога на один объект каждого вида имущества;
  • Отпуск + дополнительный на 15 дней;
  • Надбавки к пенсии в размере 32% от социальной.
  • Подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи.
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Напомним, что ранее Atas.info рассказывал, можно ли супруге мобилизованного получать за него зарплату. Действительно, заработную плату призывника могут получать его члены семьи. При желании можно переоформить перевод средств на счет жены.

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