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2 тысячи новосибирцев призовут на срочную службу

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI
призыв срочники шеренга
Пресс-служба правительства Новосибирской области озвучила план осеннего призыва, на службу в войска отправятся около двух тысяч жителей региона

Осенний призыв, отложенный приказом президента РФ Владимира Путина из-за частичной мобилизации, начнется с 1 ноября. Отправлять призывников в войска планируется с 9 ноября по 15 декабря.  

В сообщении подчеркивается, что в зону действия специальной военной операции солдат срочной службы не отправят, они также не попадут в новые регионы страны, где объявлено военное положение.  

Сборные пункты и вещевое имущество для срочников, по словам военкома Новосибирской области полковника Евгения Кудрявцева, уже подготовлены.

Напомним, что новосибирский военкомат попал в новостные заголовки, повесив металлические решетки на окна,

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