2 тысячи новосибирцев призовут на срочную службу

Осенний призыв, отложенный приказом президента РФ Владимира Путина из-за частичной мобилизации, начнется с 1 ноября. Отправлять призывников в войска планируется с 9 ноября по 15 декабря.
В сообщении подчеркивается, что в зону действия специальной военной операции солдат срочной службы не отправят, они также не попадут в новые регионы страны, где объявлено военное положение.
Сборные пункты и вещевое имущество для срочников, по словам военкома Новосибирской области полковника Евгения Кудрявцева, уже подготовлены.
Напомним, что новосибирский военкомат попал в новостные заголовки, повесив металлические решетки на окна,