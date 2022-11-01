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Денег на ремонт дорог может лишиться Новосибирск из-за срыва программы БКД

Сегодня, 08:31
Фото: atas.info
Если подрядчики не справятся, фереральное финансирование будет сокращено
В Новосибирске три объекта, ремонтируемые по программе "Безопасные и качественные дороги", не готовы в срок. Мэр Анатолий Локоть называл точку невозврата, после которой Москва может урезать дорожное финансирование на следующий год

Из 63 дорожных объектов, которые в 2022 году ремонтировали в Новосибирске по программе "Безопасные и качественные дороги", работы не завершены на 4 участках. Речь идет о ремонте дорожного покрытия на улице Кедровая, Гусинобродском шоссе, дамбе Октябрьского моста и Ипподромской магистрали. Об этом заявил 1 ноября в ходе аппаратного совещания в муниципалитете начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

Если на Ипподромской магистрали весь план работ на 2022 годы выполнен, и сейчас идут работы, предусмотренные уже планом 2023 года, то ситуация на остальных объектах выглядит угрожающей. Полностью укладка асфальта должна была быть завершена к 1 ноября. Теперь, как заявил мэр Анатолий Локоть, "последние ножницы" – 20 ноября. Если все работы не будут завершены и к этому сроку, то город ждут серьезные последствия.

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"Деньги будут сняты федералами, дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное – нам на будущий год урежут план", - подчеркнул Локоть.

Глава муниципалитета потребовал от главы профильного департамента взять ход работ под личный контроль и докладывать о состоянии дел ежедневно.

Что касается муниципальной программы, по которой планировали отремонтировать 38 отрезков дорог, то она полностью выполнена.

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