Если на Ипподромской магистрали весь план работ на 2022 годы выполнен, и сейчас идут работы, предусмотренные уже планом 2023 года, то ситуация на остальных объектах выглядит угрожающей. Полностью укладка асфальта должна была быть завершена к 1 ноября. Теперь, как заявил мэр Анатолий Локоть, "последние ножницы" – 20 ноября. Если все работы не будут завершены и к этому сроку, то город ждут серьезные последствия.