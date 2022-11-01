Социальные выплаты семьям, которые воспитывают детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, будут сохранены для всех близких родственников мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Несмотря на то, что мобилизованным при участии в действиях в районе специальной военной операции на Украине обещают платить от 195 тысяч рублей в месяц, эти доходы не будут учитывать при принятии решения о назначении выплат.
Социальные пособия выплачиваются тем семьям, где доход, в пересчете на одного члена семьи, ниже прожиточного минимума. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, решение не учитывать зарплату мобилизованных позволит сохранить действующий уровень социальной поддержки.
О том, какой график выплат всех детских пособий установлен в Новосибирской области с 1 ноября, читайте в нашем специальном материале.