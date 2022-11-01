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Доход мобилизованных не будут учитывать при назначении детских пособий в Новосибирске

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
Социальные пособия семьи мобилизоанных будут получать в полном объеме
Общий семейный доход, размер которого влияет на решение о назначении социальных выплат на детей, не будет включать в себя выплаты мобилизованному главе семейства. Такое решение принято правительством Российской Федерации

Социальные выплаты семьям, которые воспитывают детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, будут сохранены для всех близких родственников мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Несмотря на то, что мобилизованным при участии в действиях в районе специальной военной операции на Украине обещают платить от 195 тысяч рублей в месяц, эти доходы не будут учитывать при принятии решения о назначении выплат.

 Социальные пособия выплачиваются тем семьям, где доход, в пересчете на одного члена семьи, ниже прожиточного минимума. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, решение не учитывать зарплату мобилизованных позволит сохранить действующий уровень социальной поддержки.

О том, какой график выплат всех детских пособий установлен в Новосибирской области с 1 ноября, читайте в нашем специальном материале.

 

 

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