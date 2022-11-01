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Калининский район Новосибирска полысел – что же произошло

Сегодня, 06:57
Фото: ВК/"Защитим Богданку"
Снос деревьев

Липы сносят рядом с остановкой «Стадион Сибирь» в Новосибирске

Деревья начали убирать в Калининском районе Новосибирска, о чем рассказали очевидцы в группе «Защитим Богданку» в социальной сети «ВКонтакте».

Оказалось, что возле остановки «Стадион Сибирь» начали сносить липы. Только вот этот снос возмутил общественность в лице жителей района. Местные жители отреагировали категорично и возмутились происходящим.

По словам новосибирцев, по каким причинам рубят эти деревья – неизвестно. Однако внешний вид района точно испортится. Некоторые считают, что красивейшая улица превратилась в заурядный квартал из высоток, с лысым асфальтом.  

Напомним, что ранее вырубку старых деревьев начали в Нарымском сквере Новосибирска. Это произошло после падения старого клена на ребенка. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Деревья
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