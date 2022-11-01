Оказалось, что возле остановки «Стадион Сибирь» начали сносить липы. Только вот этот снос возмутил общественность в лице жителей района. Местные жители отреагировали категорично и возмутились происходящим.
По словам новосибирцев, по каким причинам рубят эти деревья – неизвестно. Однако внешний вид района точно испортится. Некоторые считают, что красивейшая улица превратилась в заурядный квартал из высоток, с лысым асфальтом.
Напомним, что ранее вырубку старых деревьев начали в Нарымском сквере Новосибирска. Это произошло после падения старого клена на ребенка.