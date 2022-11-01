Список провинившихся подрядчиков озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сегодня, 1 ноября, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. Неделю назад выполнение планового задания оценивалось в 95%, и тогда губернатор Андрей Травников потребовал назвать организации, которые отстают от графика. По состоянию на 1 ноября в Новосибирской области асфальтовое покрытие уложено на 98% от общей площади дорожного полотна, которую планировалось реконструировать в 2022 году.
"По заказчику ТУАД это "Новосибдорстрой", дорога Купино-Карасук в Чистоозерном районе…два объекта в мэрии Новосибирска, Гусинобродское шоссе, там организация "Перлит Строй" и путепровод на Октябрьской магистрали, компания "СТС Плюс", реконструкция дороги по улице Мичурина в Купино – ЗАО СУ "Дорожник". По щебеночным дорогам четыре объекта ТУАДа - "Союз-Енисей", "Новосибирскавтодор", "Стройдорсиб" и "Сибпластстрой", - сообщил Анатолий Костылевский.
По словам главы Минстранса, компания "Сибпластстрой" "на особом контроле" - подрядчик не выполнил обязательства по реконструкции более 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, неприятная ситуация складывается на улице Восточная в поселке Мошково. Там подрядчик ЗЖБИ "Марусино" и вовсе к работам не приступал.
"По итогам ремонтного сезона этого года мы будет принимать решение о доведении лимитов на следующий год. Преимущественного, деньги будем давать тем, кто умеет качественно и быстро их осваивать", - резюмировал Андрей Травников.
Обращает на себя внимание, что в списке нерадивых подрядчиков оказались сразу две компании, входящие в топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске.
Это "Перлит Строй", сорвавшая сроки реконструкции одной из важнейших магистралей города, Гусинобродского шоссе. Компания принадлежит бизнесмену Коле Кулиджаняну и из года в год получает крупные подряды. В частности, она занималась строительством двух снегоплавильных станций, Михайловской набережной, ремонтом десятков городских магистралей.
"СТС Плюс" (владелец Октай Мирза Оглы Гусейнов), которая не завершила ремонт путепровода на Октябрьской магистрали, в этом году так же выполняла работы на проезде Виктора Ващука, улице Максима Горького и проспекте Димитрова.
В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в эксплуатацию после ремонта в 2022 году введено 75 отрезков автомобильных дорог.