Список провинившихся подрядчиков озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сегодня, 1 ноября, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. Неделю назад выполнение планового задания оценивалось в 95%, и тогда губернатор Андрей Травников потребовал назвать организации, которые отстают от графика. По состоянию на 1 ноября в Новосибирской области асфальтовое покрытие уложено на 98% от общей площади дорожного полотна, которую планировалось реконструировать в 2022 году.