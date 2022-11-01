Памятник «Всем родителям» расколотили вандалы на Хэллоуин под Новосибирском

Скульптура, посвященная «Всем родителям» располагается на территории Краеведческого музея Барабинска. Ее установили в 2018 году. Памятник представляет собой сидящую пару на скамейке. В руках у пожилых супругов символ мира – голубь.
Однако на Хэллоуин статую разгромили неизвестные вандалы. Произошло это в ночь с 30 на 31 октября. Сейчас в администрации разбираются в данном инциденте, а также устанавливаются все детали происшествия.
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Напомним, что студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов. Обряд «похорон» насекомых был частью традиционных славянских обрядов в Семенов день, когда провожают лето.