Просмотр VK Клипов стал доступен в ОК

Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.
В основном меню приложений ОК появилась отдельная вкладка «Клипы». В ней открывается отдельная лента, состоящая только из коротких вертикальных видео. Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК. По результатам тестового запуска в среднем каждый пользователь ОК смотрит в отдельной ленте более 20 клипов.
Все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции VK Клипов. Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют.
Таким образом пользователи ОК получают возможность найти для себя контент на интересующую тематику и получить новые впечатления от просмотра бесконечной ленты увлекательных роликов в вертикальном формате.
В дальнейшем ОК и VK Клипы планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.
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