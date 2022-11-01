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Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов

Сегодня, 01:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Студенты проводили "обряд"
В Новоколледже новосибирским студентам провели мастер-класс по вырезанию гробиков для насекомых.

Преподаватели колледжа нового поколения организовали мастер-класс для студентов. Обучающиеся вырезали гробики для мух и тараканов. Для этого они использовали овощи.

Как отметили НГС учителя, урок не был приурочен к Хэллоуину. А обряд «похорон» насекомых был частью традиционных славянских обрядов в Семенов день, когда провожают лето. В те времена торжество проводили с 14 сентября по 14 октября.

Однако без традиционных костюмов на Хэллоуин тоже не обошлось. Директор Новоколледжа перевоплотился в графу Дракулу и удивил своих студентов.

Напомним, что ранее мы показывали 10 лучших фото уличных украшений на Хэллоуин-2022 в Новосибирске. Также читайте о том, как клубы Новосибирска отказались проводить Хэллоуин. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Дети
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