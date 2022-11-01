Валерий Лимаренко держит на личном контроле благоустройство мест отдыха в регионе

Он подчеркнул, что это очень важная работа, направленная на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан, а также повышение туристической привлекательности островного региона. При этом Валерий Лимаренко держит на личном контроле благоустройство мест массового пребывания людей.
Так, глава области ещё весной инспектировал работы по благоустройству набережной Татарского пролива в Александровске-Сахалинском, напоминает портал Sakh.online. На сегодня здесь завершён первый этап работ, начатых в прошлом году. На обновлённой прибрежной территории появились малые архитектурные формы, сформированы зоны отдыха для детей и взрослых — горки, полоса препятствий, тренажёры и турники, смонтировано освещение и видеонаблюдение. Для велосипедистов заасфальтировали часть тротуарной дорожки, для автомобилистов организовали парковочные места. Летом здесь планируют устанавливать сцену в амфитеатре, чтобы проводить часть городских мероприятий на берегу Татарского пролива. Не забыты и необходимые удобства — на набережной установлены четыре туалета.
А в Южно-Сахалинске осенью этого года приступили к обустройству набережной реки Рогатки. Проект модернизации территории поддержал Валерий Лимаренко. По его инициативе правительство области выделило средства.
— Набережную реки Рогатки давно пора привести в порядок. Это самый центр Южно-Сахалинска. Рядом популярное место притяжения для жителей и гостей города — наш прекрасный парк имени Гагарина. Поэтому и набережная должна стать современным комфортабельным общественным пространством, куда будут с удовольствием приходить люди, — сказал Валерий Лимаренко.
Всего в этом году муниципальным образованиям на обустройство мест отдыха, в том числе у воды, выделено свыше 130 миллионов рублей. Работы по обустройству пляжей ведутся в Анивском, Холмском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском районах.