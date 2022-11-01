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Забор из грузовиков выставят на пл. Калинина в Новосибирске – зачем?

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
Грузовики выставят в районе площади, где откроют стелу

Грузовиками перекроют дороги на пл. Калинина в Новосибирске из-за открытия стелы

3 ноября пройдет торжественное открытие стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» на площади Калинина. В связи с мероприятием, в районе перекроют ряд дорог.

Глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев отметил, что плавное перекрытие дорог начнется с 16:00 – с улицы Писарева по Красному проспекту.

Жесткое перекрытие проезжей части стартует с 17:00 до 20:00. Полный список всех дорожных изменений на площади Калинина – в материале. В районе площади также выставят 22 противотаранных грузовика.

 

Стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести» торжественно откроют 3 ноября-2022
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«3 ноября в 11:00 будет возложение цветов к «Монументу Славы». Основное мероприятие — в 19:00 на площади Калинина. Сбор людей с 18:00, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова на аппаратном совещании 1 ноября.

Напомним, что на время открытия стелы запретят парковку. С 7 утра начнут дежурить сотрудники, а также появятся спецзнаки «Парковка запрещена». 

 

#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Эмилия Губарева
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