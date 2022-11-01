Грузовиками перекроют дороги на пл. Калинина в Новосибирске из-за открытия стелы

Глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев отметил, что плавное перекрытие дорог начнется с 16:00 – с улицы Писарева по Красному проспекту.
Жесткое перекрытие проезжей части стартует с 17:00 до 20:00. Полный список всех дорожных изменений на площади Калинина – в материале. В районе площади также выставят 22 противотаранных грузовика.
«3 ноября в 11:00 будет возложение цветов к «Монументу Славы». Основное мероприятие — в 19:00 на площади Калинина. Сбор людей с 18:00, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова на аппаратном совещании 1 ноября.
Напомним, что на время открытия стелы запретят парковку. С 7 утра начнут дежурить сотрудники, а также появятся спецзнаки «Парковка запрещена».