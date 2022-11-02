30 мобилизованных из Новосибирской области вернули домой – почему

28 октября-2022 в городе Барабинск проводили тридцать будущих военных. Они отправились на учения в Академгородок. Спустя время, в этот же день стало известно, что в России завершен этап частичной мобилизации. Бойцы успели только доехать до ворот НВВКУ и тут же уехали обратно – домой.
Однако не всех устроил такой расклад, пишет Мэш Сибирь. Некоторые мужчины снова отправились в военкомат в качестве добровольцев. Но им посоветовали подписать контракт на службу, других вариантов не оказалось.
Напомним, что о завершении частичной мобилизации в РФ объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Изначально планировалось отправить в зону СВО 300 тысяч человек и это задание было выполнено.
Теперь в регионе начался осенний призыв-2022 с 1 ноября. Уже создана призывная комиссия по постановлению губернатора.