30 мобилизованных из Новосибирской области вернули домой – почему

28 октября-2022 в городе Барабинск проводили тридцать будущих военных. Они отправились на учения в Академгородок. Спустя время, в этот же день стало известно, что в России завершен этап частичной мобилизации. Бойцы успели только доехать до ворот НВВКУ и тут же уехали обратно – домой.