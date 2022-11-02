atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

30 мобилизованных из Новосибирской области вернули домой – почему

Сегодня, 03:46
Фото: atas.info
Не все мобилизованные согласились с этим и пошли добровольцами в военкомат

В Барабинске добровольцы вернулись домой из-за отказа в мобилизации

30 бойцов, которых призвали в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области, были отправлены домой из-за ее завершения.

28 октября-2022 в городе Барабинск проводили тридцать будущих военных. Они отправились на учения в Академгородок. Спустя время, в этот же день стало известно, что в России завершен этап частичной мобилизации. Бойцы успели только доехать до ворот НВВКУ и тут же уехали обратно – домой.

Однако не всех устроил такой расклад, пишет Мэш Сибирь. Некоторые мужчины снова отправились в военкомат в качестве добровольцев. Но им посоветовали подписать контракт на службу, других вариантов не оказалось. 

Частичная мобилизация завершена - Шойгу
Узнать подробнее

Напомним, что о завершении частичной мобилизации в РФ объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Изначально планировалось отправить в зону СВО 300 тысяч человек и это задание было выполнено. 

Теперь в регионе начался осенний призыв-2022  с 1 ноября. Уже создана призывная комиссия по постановлению губернатора. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Спецоперация на Украине
Подпишитесь
Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
Вчера, 12:37
Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
Вчера, 10:11
Жуткий мороз и метели надвигаются на Новосибирск
Сегодня, 08:55
Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
Вчера, 09:56
Человеческое лицо украсит центр Новосибирска
Сегодня, 10:07