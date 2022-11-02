Банк «Открытие» расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей

Новый функционал позволяет зарплатным клиентам «Открытия» перечислять своим сотрудникам зарплату в разные банки одной ведомостью. Сервис доступен бесплатно в интернет-версии «Бизнес-портала». Нужно лишь направить общую ведомость на всех сотрудников с ФИО и номерами счетов, указав БИК банка получателя. Интернет-банк автоматически создаст платежи в каждый банк и единый документ на подпись клиенту, который можно подтвердить SMS-кодом или USB-токеном. Выплаты по зарплатному проекту поступят на карты «Открытия» без комиссии в течение 15 минут, на карты других банков – по их правилам обработки переводов на счета физлиц.