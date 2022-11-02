По данным ведомства, в апреле-2022 мужчина находился на особо охраняемой природной территории заказника «Сузунский». Он с охотничьим ружьем застрелил лося, но был задержан правоохранителями.
В отношении браконьера возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба. Прокурор запрашивал у суда взыскать с подсудимого 400 тысяч рублей, дабы возместить причиненный ущерб животного миру.
Свою вину охотник признал. Суд назначил ему исправительные работы на 8 месяцев с удержанием 10 % из заработка в доход государства, а также в полном объеме удовлетворил иск прокурора.
Напомним, что ранее пенсионера поймали за охоту на лося в Сузунском районе Новосибирской области. Также поймали браконьера из Убинского района.