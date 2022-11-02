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Браконьера заставят работать из-за убийства лося под Новосибирском

Сегодня, 02:12
Фото: 1MI
Мужчина также заплатит 400 тысяч рублей штрафа

Браконьера осудили за убийство лося в Новосибирской области

Осудили браконьера в Сузунском районе Новосибирской области: он убил лося и получил штраф, сообщается в прокуратуре.

По данным ведомства, в апреле-2022 мужчина находился на особо охраняемой природной территории заказника «Сузунский». Он с охотничьим ружьем застрелил лося, но был задержан правоохранителями.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба. Прокурор запрашивал у суда взыскать с подсудимого 400 тысяч рублей, дабы возместить причиненный ущерб животного миру.

Свою вину охотник признал. Суд назначил ему исправительные работы на 8 месяцев с удержанием 10 % из заработка в доход государства, а также в полном объеме удовлетворил иск прокурора.

Напомним, что ранее пенсионера поймали за охоту на лося в Сузунском районе Новосибирской области. Также поймали браконьера из Убинского района. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#2022#Охота#Животные
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