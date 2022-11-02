ДТП произошло 30 октября в вечернее время в Татарске. Депутат Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка на внедорожнике. После произошедшего, народный избранник вышел из автомобиля, посмотрел на мальчика и уехал. Его объявили в розыск, но спустя время, Мамонтов сам явился в полицию. Его арестовали на 11 суток.