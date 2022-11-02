ДТП произошло 30 октября в вечернее время в Татарске. Депутат Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка на внедорожнике. После произошедшего, народный избранник вышел из автомобиля, посмотрел на мальчика и уехал. Его объявили в розыск, но спустя время, Мамонтов сам явился в полицию. Его арестовали на 11 суток.
YouTube-блогер Ида Галич написала на своей личной странице в соцсети, что готова оказать поддержку семье пострадавшего ребенка, а именно, оплатить услуги юристов, чтобы виновник понес суровое наказание и ответил по всей строгости закона.
«Уважаемые родители, я готова оплатить юристов, лишь бы засадить этого <…> за решетку». Свяжитесь со мной, если вам нужная моя помощь», - написала ведущая.
Кроме того, Галич считает, что если человек переехал на машине ребенка, не вызвал скорую, не оказал первую медицинскую помощь, а просто оставил маленького человека умирать, он должен сидеть в тюрьме. Блогер выразила надежду, что депутата выгонят с позором из партии и заберут мандат.
«Я очень надеюсь, что «человек», оставивший ребенка умирать, будет гореть в аду. Но сначала отсидит в камере всю свою оставшуюся жалкую жизнь», - высказалась звезда.
Напомним, что страшное видео наезда на ребенка можно посмотреть по ссылке. Также читайте реакцию новосибирцев, которые желают пожизненного наказания для депутата.
Отметим, СК возбудил уголовное дело по факту оставления человека в опасности в ДТП. Уточняется, что водитель автомобиля причинил вред здоровью несовершеннолетнему средней тяжести. А глава СК Бастрыкин лично проконтролирует громкое дело.