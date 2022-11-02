Между тем, как сообщает отец мальчика, «...нападавшего одноклассника поместили в изолятор для малолетних преступников, на старших завели уголовное дело. Это не первое такое дело. В прошлом году был похожий случай, где ребенка избили эти же люди, и с тех пор он на индивидуальном обучении, не ходит в школу, так как психика сломана. И я получал еще несколько похожих сообщений, что родители пострадавших обращались в полицию, следователь вела дело, но нападавшие не наказаны до сих пор». Родители потерпевшего намерены идти до конца, предать случившееся огласке, поднять все похожие ситуации избиения.