По мнению депутата, «...роста и всплеска преступности на национальной почве не фиксируется в отчете МВД. Нельзя сказать, что эта проблема выходит на первый план, но в данном конкретном случае, конечно, необходимо проводить расследование».
Между тем, как сообщает отец мальчика, «...нападавшего одноклассника поместили в изолятор для малолетних преступников, на старших завели уголовное дело. Это не первое такое дело. В прошлом году был похожий случай, где ребенка избили эти же люди, и с тех пор он на индивидуальном обучении, не ходит в школу, так как психика сломана. И я получал еще несколько похожих сообщений, что родители пострадавших обращались в полицию, следователь вела дело, но нападавшие не наказаны до сих пор». Родители потерпевшего намерены идти до конца, предать случившееся огласке, поднять все похожие ситуации избиения.
Драка между восьмиклассниками произошла вечером 27 октября на территории школы №57 в селе Новолуговое Новосибирской области. Ситуацию расследуют правоохранительные органы и администрация школы.
В группе Новолуговое онлайн в ВК появилась информация о еще одном конфликте в этой школе, который произошел 19 октября 2022 года. Родители пострадавшего дали показания и собрали необходимые справки, подтверждающие избиение, но получили ответ, что нападавшему грозит только административное наказание.
Видео с избиением 27 октября распространяют по группа и пабликам в ВК, комментаторы осуждают нападавших. Причем, мнения комментирующих расходятся. Часть считает, что национальность тут ни при чем, просто никто не занимается воспитанием этих детей. Часть жителей села Новолуговое осуждает нападавших именно по национальному признаку, подчеркивая, что эта этническая ОПГ давно терроризирует школу и окрестности.
«В некоторых школах Новосибирска, особенно возле Хилокского рынка, количество учеников детей выходцев из Средней Азии превышает количество русскоязычных детей, они даже русского языка не знают, их приходится учить русскому. Основой для преодоления межнациональных конфликтов должна быть политика, которая проводилась в СССР – это дружбы народов, которая не допускает таких родимых пятен капитализма, как межнациональные конфликты» - считает депутат Госдумы от Новосибирской и Кемеровской областей Ренат Исмаилович Сулейманов.
26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке уроженец Таджикистана убил 17-летнюю девушку.