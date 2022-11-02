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Грядут метели, "свежее мясо", приезд Пригожина - 2 ноября в Новосибирске

Сегодня, 14:44
Фото: Wikimedia
Новосибирск ночью
Журналисты Atas.info собрали главные новости этой среды в Новосибирске.
В начале ноября Новосибирск ждет относительно теплая погода, но на смену таким дням в середине месяца придут метели.
Жуткий мороз и метели надвигаются на Новосибирск
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В легендарном новосибирском небоскребе «Бэтмен» продают квартиру за 55 млн рублей.

Квартиру в доме «Бэтмен» продают в Новосибирске за 55 млн рублей
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Завершение частичной мобилизации позволило 30 новосибирцам вернуться домой.

30 мобилизованных из Новосибирской области вернули домой – почему
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В лагере «Гренада» призванные из Тывы держат в страхе мобилизованных новосибирцев, сообщает инициативная группа жен военных.

«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами
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Универсальное пособие беременным и детям начнут выплачивать в Новосибирской области, подробности рассказали в региональном пенсионном фонде.

Универсальное пособие на детей и беременных в Новосибирске – размер
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Пресс-служба компании "Конкорд" не подтвердила, но и не опровергла визит Евгения Пригожина в Новосибирск  

Информация о визите Пригожина в Новосибирск названа "непубличной"
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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество#Город#Происшествия#Бизнес#Криминал#Политика
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Информация о визите Пригожина в Новосибирск названа "непубличной"
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