Грядут метели, "свежее мясо", приезд Пригожина - 2 ноября в Новосибирске

В легендарном новосибирском небоскребе «Бэтмен» продают квартиру за 55 млн рублей.
Завершение частичной мобилизации позволило 30 новосибирцам вернуться домой.
В лагере «Гренада» призванные из Тывы держат в страхе мобилизованных новосибирцев, сообщает инициативная группа жен военных.
Универсальное пособие беременным и детям начнут выплачивать в Новосибирской области, подробности рассказали в региональном пенсионном фонде.
Пресс-служба компании "Конкорд" не подтвердила, но и не опровергла визит Евгения Пригожина в Новосибирск