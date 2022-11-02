Надежная защита от водителей без ОСАГО

Несмотря на то, что без ОСАГО водить автомобиль на дорогах общего пользования нельзя, в России увеличивается число автомобилистов, у которых такого полиса нет. По разным оценкам участников страхового рынка, в России насчитывается от 2 до 5 млн водителей, автогражданская ответственность которых не застрахована. При этом, злостных нарушителей правил дорожного движения в стране – порядка 10% от всех автовладельцев, то есть более 5 млн человек. Причем часто бывает, что водители без ОСАГО и любители опасной езды – одни и те же люди.