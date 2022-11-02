Программа Архитекторы.рф выпустила новую 100 молодых специалистов

Нынешняя офлайн-программа Архитекторы.рф является уже четвертой. Она состояла из пяти образовательных модулей. Впервые все ее участники встретились в Москве в апреле, разделились на 21 проектную группу и начали работу над своими учебными проектами. В июне прошел региональный модуль, посвященный изучению российских городов. В сентябре проходил международный модуль, в процессе которого финалисты посетили Ереван, Гюмри и Дилижан в Армении, а также турецкие города Стамбул и Измир. Кроме того, один модуль состоялся в онлайн-формате. В конце октября вновь организовали сбор всех участников программы в Москве.