Программа Архитекторы.рф выпустила новую 100 молодых специалистов

В итоге финалистами программы нынешнего года стали 103 специалиста из 69 городов и 55 регионов России, пишет mkset.ru.
Как рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, Архитекторы.рф – это не только образовательная программа, но и сообщество специалистов, которые создают новые идеи для развития наших городов.
“Улучшение качества жизни граждан через создание комфортной горсреды – задача, которой уделяют большое внимание президент и правительство страны, а ДОМ.РФ, как институт развития, продолжит подготовку кадров, готовых решать её на высоком профессиональном уровне”, – добавил Виталий Мутко.
Участниками программы стали как практикующие архитекторы и градостроители, так и сотрудники архитектурных департаментов городских и региональных администраций, а также представители центров компетенций, занятых развитием городской среды. Все выпускники программы получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
В момент учебы на офлайн-программе в 2022 году шесть участников программы Архитекторы.рф поменяли место работы, а трое даже продвинулись по карьерной лестнице.
Нынешняя офлайн-программа Архитекторы.рф является уже четвертой. Она состояла из пяти образовательных модулей. Впервые все ее участники встретились в Москве в апреле, разделились на 21 проектную группу и начали работу над своими учебными проектами. В июне прошел региональный модуль, посвященный изучению российских городов. В сентябре проходил международный модуль, в процессе которого финалисты посетили Ереван, Гюмри и Дилижан в Армении, а также турецкие города Стамбул и Измир. Кроме того, один модуль состоялся в онлайн-формате. В конце октября вновь организовали сбор всех участников программы в Москве.
Как отмечается, за время четвертого потока его участники посетили 123 образовательные экскурсии, прослушали 48 лекций, а также 14 раз побывали в архитектурных бюро.
В финальной части офлайн-программы участники программы представили групповые проекты, над которыми работали на протяжении последних шести месяцев. Темы проектов были разделены на несколько категорий. В этом году первый раз предпочтение было отдано групповым, а не индивидуальным концепциям.
В итоге в финальной части программы Архитекторы.рф был представлен 21 групповой выпускной проект. Все проекты можно посмотреть на сайте программы.
После торжественного вручения дипломов сообщество выпускников стало больше на 103 участника. Из этого следует, что с 2018 по 2022 год бесплатную лидерскую офлайн-программу профессионального образования прошли уже 405 человек из 115 городов и 73 субъектов РФ.