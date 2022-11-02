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«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами

Сегодня, 05:22
Фото: сайт Правительства НСО
Мобилизованные проходят учения.

Тувинцы терроризируют мобилизованных в бердском лагере - жены жалуются на конфликты

Инициативная группа жен военных сообщила, что призванные из Тывы держат в страхе мобилизованных из других регионов в лагере «Гренада» под Бердском. Якобы, новосибирцы даже в туалет ходят под защитой полицейских. Женщины обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой повлиять на ситуацию.

Представитель инициативной группы жен мобилизованных Анна 28 октября 2022 года рассказала корреспонденту «Прецедента» о том, что их мужья сразу после мобилизации были отправлены на сборный пункт НВВКУ. Через два дня 30 октября они были переведены в лагерь под Бердском «Гренада». При въезде в лагерь мужчин встретили криками «Ооо, свежее мясо подъехало!» несколько сотен жителей Тывы, в руках у некоторых были ножи.

Как сказала Анна, на территории лагеря мужчины, чтобы избежать конфликта с жителями Тывы в туалет ходили под присмотром полицейских, и написали обращение о том, чтобы их вернули в НВВКУ (Новосибирское высшее военное командное училище). Временно их вернули обратно, но уже в ближайшее время планируют снова отправить в лагерь «Гренада» под предлогом того, что все равно придется вместе воевать и ехать в одном эшелоне. По словам Анны: «Мужья сказали, что сегодня их, в темное время суток, снова отвезут в лагерь «Гренада». Мы очень боимся за них. Мы хотим, что они доехали живыми до полей сражений, тем более, что среди наших мужей много тех, кто пришел в военкомат добровольно, не дожидаясь повестки".

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Напомним, что в начале октября лагере НВВКУ двое мобилизованных уже погибли при загадочных обстоятельствах. Гибель одного из них расследовалась, как насильственная смерть.

30 мобилизованных после получения повесток подали исковые заявления против призывной комиссии.

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