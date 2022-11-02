«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами

Как сказала Анна, на территории лагеря мужчины, чтобы избежать конфликта с жителями Тывы в туалет ходили под присмотром полицейских, и написали обращение о том, чтобы их вернули в НВВКУ (Новосибирское высшее военное командное училище). Временно их вернули обратно, но уже в ближайшее время планируют снова отправить в лагерь «Гренада» под предлогом того, что все равно придется вместе воевать и ехать в одном эшелоне. По словам Анны: «Мужья сказали, что сегодня их, в темное время суток, снова отвезут в лагерь «Гренада». Мы очень боимся за них. Мы хотим, что они доехали живыми до полей сражений, тем более, что среди наших мужей много тех, кто пришел в военкомат добровольно, не дожидаясь повестки".